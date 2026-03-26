DevSecOps
Deploja AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Deploja AB i Stockholm
, Solna
, Uppsala
, Eskilstuna
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vi har nu ett nytt behov och söker därför en konsult och kollega med nedan kvalifikationer. Tjänsten är en del av vår konsultverksamhet vilket innebär att du blir anställd av oss och arbetar hos kund alt. interna projekt och åtaganden.
Din profil (Skall krav) * Minst 9 års erfarenhet av att arbeta med och förvalta tjänster i Windowsbaserade IT-miljöer.
• Minst 9 års erfarenhet av utveckling i .NET miljöer, inklusive arbete med moderna ramverk som .NET Core.
• Minst 7 års erfarenhet av arbete i plattformsteam med ansvar för CI/CD-lösningar i organisationer med komplexa system eller stora användarvolymer.
• Minst 6 års erfarenhet av att arbeta med Infrastructure as Code (t.ex. Terraform) samt arbete med nätverk, säkerhet och administration av Linux- och Windowsservrar.
• Minst 6 års erfarenhet av att designa, drifta och förbättra lösningar i Azure, inklusive arbete med behörighetsmodeller (RBAC/IAM), integrationer, övervakning och loggning.
• Minst 5 års erfarenhet av att etablera och upprätthålla standardiserade miljöer med avseende på struktur, konfiguration och säkerhet.
• Minst 5 års erfarenhet av att utveckla och drifta mikrotjänster i distribuerade systemmiljöer.
• Minst 5 års erfarenhet av att driva eller medverka i lösningsarkitekturfrågor inom moderna molnmiljöer (tex. Azure).
• Minst 5 års erfarenhet av att arbeta med managerade Kubernetes-kluster, exempelvis Azure Kubernetes Service.
• Minst 3 års erfarenhet av att bygga och underhålla CI/CD-pipelines i Azure DevOps.
• Minst 3 års erfarenhet av eventdrivna arkitekturer eller strömmande dataplattformar, exempelvis Kafka, Azure EventHub eller Azure ServiceBus.
Meriterande * Minst 5 års erfarenhet av arbete med Azure Frontdoor och Azure Load Balancer i större projekt.
• Minst 4 års erfarenhet av arbete med att implementera och managera ELK för monitorering och loggning i större organisationer.
• Minst 4 års erfarenhet av arbete med Gateway managering i både on-prem och i cloud (exempelvis Ocelot respektive Azure Application Gateway).
• Minst 2 års erfarenhet av arbete med GitHub Actions.
• Minst 2 års erfarenhet av arbete med att implementera och använda Azure Keyvault och Workload identity Federation inom större projekt.
Sista ansökningdatum: 09-04-2026
Vi erbjuder dig följande, Valet är ditt!
Spännande uppdrag hos våra många kunder. Vi fokuserar på långsiktiga uppdrag, vilket ger dig möjlighet att skapa värde för kunden samtidigt som du utvecklas själv.
En trygg månadslön - tillsammans bestämmer vi en grundlön baserad på dina uppdrag.
Tjänstepension och stora möjligheter till löneväxling.
Semester - Önskar du mer än 30 dagar semester, kanske 60 dagar?
Privat sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring för ökad trygghet.
Kompetensutveckling - du får själv sätta din budget och välja vilka utbildningar du vill delta i.
Livskvalitet - Har du kanske svårt att få ihop pusslet i vardagen och önskar arbeta lite mindre och ändå kunna tjäna lika mycket om inte mer?
• Vi hanterar ansökningar löpande, med hänsyn till höga arbetstrycket är det extra viktigt med en kort motivering för tjänsten som förklarar hur man möter kraven. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Deploja AB
(org.nr 556932-8155), https://career.deploja.se
Gustav III:s Boulevard 32 (visa karta
)
169 73 SOLNA
9821468