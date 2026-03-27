DevOps-utvecklare
Brinner du för säkerhetskritiska system? Vi söker en CI/CD/DevOps-utvecklare till ett ledande teknikbolag i Göteborg!
Hos vår kund blir du en del av ett dynamiskt team på ett av Nordens största teknikkonsultföretag, där du får möjlighet att arbeta med både nischade och varierande projekt. Din roll kan anpassas efter dina styrkor och ambitioner, och du får jobba med teknik som gör verklig skillnad. Företaget verkar globalt med huvudkontor i Sverige och bidrar till att stärka flera nationers försvarsförmåga. Som konsult får du även erfarenhet från olika branscher såsom industri, försvar, medtech, fordon och telekom, vilket skapar en bred och stimulerande karriär.
Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men att du anställs direkt hos kunden.
Om rollen: I rollen ansvarar du för att bygga, underhålla och optimera CI/CD-pipelines samt säkerställa stabila och effektiva utvecklingsmiljöer. Du kan även komma att arbeta med säkerhetskritiska system, support och problemlösning. För rätt person finns möjligheten att utvecklas vidare som teamledare, produktägare eller Scrum Master. Du kommer att designa, implementera och underhålla CI/CD-pipelines, arbeta med Jenkins och Linux-baserade miljöer, delta i projekt inom säkerhetskritiska system samt stötta utvecklingsteam med automatisering, integration och releasehantering. Rollen innebär ett nära samarbete med teamet och fokus på kunskapsdelning.
Du erbjuds:
Företaget erbjuder spännande och varierande projekt där du får arbeta inom flera branscher och tekniker med fokus på hållbara och säkra lösningar. Din tjänst skräddarsys efter dina kunskaper, intressen och karriärmål, och det finns goda möjligheter till karriärutveckling, exempelvis som teamledare eller specialist. Arbetsmiljön präglas av balans mellan arbete och privatliv med fokus på långsiktig utveckling, och det finns teknik-kvällar och workshops där du kan bygga system och utveckla nya lösningar. Du får också möjlighet att påverka arbetskultur och processer, samtidigt som teamkänslan och samarbetet står i centrum.
Vi söker dig:
Vi söker dig som är flexibel och anpassningsbar, gärna med erfarenhet från konsultarbete eller liknande miljöer, och som har ett genuint intresse för säkerhetskritiska system och vill vara med och skapa robusta, högkvalitativa lösningar. Du har en relevant kandidatexamen inom datavetenskap, elektronik, mekatronik eller liknande och minst tre års erfarenhet i en liknande DevOps-roll. Du har erfarenhet av CI/CD, DevOps-verktyg, testautomation samt integrations- och automationskedjor, och har kunskap om eller erfarenhet av språk och verktyg såsom JavaScript, Python, Bash, Java, Git, Jenkins, Docker och Kubernetes. Du har också god förståelse för och praktisk erfarenhet av Linux, antingen från yrkeslivet eller genom egna projekt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av Bash och Python samt ledarerfarenhet eller ambition att ta en roll som teamledare, Scrum Master eller produktägare.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Göteborg
Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Ebba Strömberg: ebba.stromberg@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
Futuria People är rekryteringsföretaget som hjälper individer att ta nästa steg i sin karriär och företag att attrahera nya medarbetare. Genom uppsökande rekrytering och kvalitativ annonsering har vi hjälpt hundratals kandidater till ett nytt jobb och en mer stimulerande vardag.
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
