DevOps Engineer
2025-09-29
Som DevOps engineer kommer du att:
* Utveckla, testa och deploya integrationslösningar
* Övervaka och hantera lösningar i produktion
* Säkerställa incident resolution, root cause analysis och genomföra säkerhetsåtgärder
* Utföra underhåll och livscykelhantering av integrationsstacken, verktyg och gemensamma lösningar
* Samarbeta med kollegor och guida i operativa processer
Varför uppdraget är spännande:
* Du blir en del av ett kompetent team som ansvarar för integrationer i stor skala
* Du arbetar med modern teknik i en kritisk IT-miljö
* Du får bidra både i utveckling och drift av affärskritiska lösningar
* Du får erfarenhet av livscykelhantering och säkerhetsarbete i en stor organisation
Vi söker dig som har erfarenhet inom:
* DevOps och integrationslösningar i produktionsmiljö
* Övervakning, analys och incidenthantering
* Livscykelhantering och säkerhetsarbete
* God förståelse för flera teknologier och plattformar
* Upp till 6 års erfarenhet i rollen
Meriterande:
* Erfarenhet av att handleda kollegor eller koordinera arbetsuppgifter
Meriterande:
* Erfarenhet av att handleda kollegor eller koordinera arbetsuppgifter
* Kunskap inom moderna DevOps-verktyg och metoder
* Interaktiv och kommunikativ - trivs i dialog med kollegor och verksamhet
* Lösningsorienterad och pragmatisk
* Strukturerad med förmåga att förklara och guida andra
* Ansvarstagande och driven att leverera hög kvalitet Ersättning
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse Placeringsort: Stockholm (möjlighet till hybridarbete)
