DevOps Engineer

Akkodis Sweden AB / Elektronikjobb / Stockholm
2025-09-29


Visa alla elektronikjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Akkodis Sweden AB i Stockholm, Solna, Järfälla, Sigtuna, Uppsala eller i hela Sverige

Som DevOps engineer kommer du att:

* Utveckla, testa och deploya integrationslösningar
* Övervaka och hantera lösningar i produktion
* Säkerställa incident resolution, root cause analysis och genomföra säkerhetsåtgärder
* Utföra underhåll och livscykelhantering av integrationsstacken, verktyg och gemensamma lösningar
* Samarbeta med kollegor och guida i operativa processer

Varför uppdraget är spännande:

* Du blir en del av ett kompetent team som ansvarar för integrationer i stor skala
* Du arbetar med modern teknik i en kritisk IT-miljö
* Du får bidra både i utveckling och drift av affärskritiska lösningar
* Du får erfarenhet av livscykelhantering och säkerhetsarbete i en stor organisation

Vi söker dig som har erfarenhet inom:

* DevOps och integrationslösningar i produktionsmiljö
* Övervakning, analys och incidenthantering
* Livscykelhantering och säkerhetsarbete
* God förståelse för flera teknologier och plattformar
* Upp till 6 års erfarenhet i rollen

Meriterande:

* Erfarenhet av att handleda kollegor eller koordinera arbetsuppgifter
* Kunskap inom moderna DevOps-verktyg och metoder

Publiceringsdatum
2025-09-29

Dina personliga egenskaper
* Interaktiv och kommunikativ - trivs i dialog med kollegor och verksamhet
* Lösningsorienterad och pragmatisk
* Strukturerad med förmåga att förklara och guida andra
* Ansvarstagande och driven att leverera hög kvalitet

Ersättning
Vi erbjuder trygga villkor och kollektivavtal. Övrig information Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse Placeringsort: Stockholm (möjlighet till hybridarbete)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Akkodis Sweden AB (org.nr 556694-0044), https://www.akkodis.se/

Kontakt
Business Manager Akkodis
Joanna Nystrom

Jobbnummer
9531277

Prenumerera på jobb från Akkodis Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Akkodis Sweden AB: