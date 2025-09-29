Design- och marknadskoordinator
Sapling AB / Formgivarjobb / Stockholm Visa alla formgivarjobb i Stockholm
2025-09-29
Design- och marknadskoordinator till Sapling
Vill du kombinera din kreativitet med ett meningsfullt syfte? Då kan detta vara rätt roll för dig.
Vi söker en Design- och marknadskoordinator som vill växa tillsammans med oss. Rollen är en nyckelposition i vår marknadsgrupp där du blir ansvarig för design, kommunikation och varumärkesutveckling.
Om Sapling
Sapling AB är en rikstäckande aktör inom vård och omsorg. Vi driver skyddade boenden, stödboenden, jour- och familjehem samt arbetar nära Stiftelsen Sapling. Vår vision är att skapa trygghet, ge människor verktyg för förändring och bidra till ett starkare samhälle. Stiftelsen Sapling driver projekt för barn och unga i utsatta situationer, exempelvis utbildningsmaterial, barnrättsgala och sociala satsningar.
Din roll
Som Design- och marknadskoordinator ansvarar du för att:
Utveckla och stärka Saplings varumärke och visuella identitet
Säkerställa hög kvalitet i intern och extern kommunikation
Delta i planering och genomförande av marknadsstrategier och kampanjer
Själv producera marknadsmaterial i text, bild och rörligt innehåll
Grafiskt formgivare för vår barntidning och utbildningsmaterial
Stötta organisationen med design, kommunikation och presentationsmaterial
Du arbetar nära VD och marknadschef och ingår som nyckelperson i marknadsgruppen tillsammans med marknadschef, IT och föreståndare inom olika verksamhetsgrenar.Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Skapa design- och marknadsmaterial för digitala kanaler, tryck, sociala medier och presentationer
Planera, producera och publicera innehåll i sociala medier (SoMe)
Följa upp och analysera marknadsinsatser och bidra med förbättringsförslag
Delta i framtagande av marknadsplaner och budgetar
Säkerställa att all kommunikation speglar Saplings kärnvärden
Stötta organisationen med intern kommunikation och mallar
Kompetenser och kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av design och produktion
Kunskaper i Figma, InDesign, Illustrator, Photoshop eller liknande
Erfarenhet av innehållsproduktion för sociala medier
Mycket god känsla för visuell kommunikation, layout och varumärkesbyggande
Mycket god språkförmåga i svenska (och gärna engelska)
Förmåga att omvandla strategier till konkreta aktiviteter som skapar resultat
Meriterande
Erfarenhet från vård och omsorg, ideell sektor eller samhällsnära verksamheter
Kunskaper inom foto, video och redigering
Erfarenhet av webbpublicering, exempelvis WordPressDina personliga egenskaper
Kreativ och nytänkande men även strukturerad och noggrann
Självgående och ansvarstagande i projekt
Lösningsorienterad och flexibel i komplexa situationer
Engagerad och vill bidra till Saplings samhällsuppdrag
Vi erbjuder
En nyckelroll i en växande organisation med samhällsförändring i fokus
Möjlighet att kombinera kreativ design med strategiskt kommunikationsarbete
Ett engagerat team och nära samarbete med marknadschef, VD och föreståndare
Kontorsbaserad tjänst i Stockholm med viss flexibilitet
Ett meningsfullt arbete där din kreativitet gör verklig skillnad
Urvalsprocess
Rekryteringsprocessen innehåller:
Personlighetstest
Intervjuer
Arbetsprov där du producerar material och pitchar för marknadschef och VDSå ansöker du
Låter detta som rätt utmaning för dig? Skicka din ansökan med CV, portfolio och gärna ett personligt brev till ali@sapling.se
Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: ali@sapling.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Design-och marknadskoordinator". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sapling AB
(org.nr 556974-7321) Jobbnummer
9532122