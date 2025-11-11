Design Engineer Mekatronik
2025-11-11
Om uppdraget
Vi söker en Design Engineer inom mekatronik till ett uppdrag hos en av Sveriges ledande industrikoncerner. Rollen innebär att arbeta med utveckling av nästa generations handhållna produkter inom både batteri- och bensinteknik.
Som Design Engineer blir du en del av ett drivet och innovativt R&D-team inom Power Systems, med ansvar för utvecklingen av drivlinor till framtidens produkter för skogsbruk och urbana miljöer.
I rollen kommer du att arbeta nära både kollegor, leverantörer och andra funktioner inom organisationen och ha en nyckelroll i produktutvecklingen - från koncept till färdig lösning. Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
3D- och 2D-konstruktion av elektromekaniska komponenter
Utveckling av koncept inom mekatronik samt deltagande i förstudier
Nyutveckling och vidareutveckling av befintliga produkter
Samarbete med interna team ("Squads") samt externa leverantörer
Bidra till att säkerställa leverans av högkvalitativa och innovativa tekniska lösningar KvalifikationerKvalifikationer
Högskoleexamen inom maskinteknik eller motsvarande
Minst 5 års erfarenhet av mekatronik- eller mekanikkonstruktion
Erfarenhet av CATIA eller motsvarande CAD-verktyg
God kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt
Flytande engelska
Meriterande:
Erfarenhet av inbyggda system och mekatronik
Erfarenhet av utveckling av volymprodukter
Kunskap inom elektromekaniska komponenter, kablage och PCB
Erfarenhet av arbete i PLM-system (t.ex. Teamcenter)
Erfarenhet av konstruktion i lättmetall, bearbetning och formverktyg
Erfarenhet av frekvent kontakt med leverantörer och kunder
Omfattning och villkor
Startdatum: 12 januari 2026
Slutdatum: 10 juli 2026
Omfattning: 100 %
Arbetsort: Huskvarna
Språk: Svenska och engelska
Möjlighet till förlängning finns
Om Soros Consulting
Soros Consulting är specialister på att matcha kvalificerade konsulter med uppdrag inom offentlig sektor och näringsliv. Vi fokuserar på kvalitet, transparens och långsiktiga samarbeten som skapar verkligt värde - för både kund och konsult.
Är du en erfaren ingenjör med passion för mekatronik och produktutveckling?
