Design engineer
2025-10-24
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Vill du vara med och göra skillnad för våra brukare av Gripen genom att stärka upp vår designorganisation inom reparationsdesign och genom det öka tillgänglighet på vår produkt. Konstruktioner i aluminium och komposit kommer av olika anledningar att gå sönder och behöver hanteras?
Din roll
Hos får du chansen att kombinera teknik, kreativitet och problemlösning för att skapa hållbara reparationslösningar som verkligen gör skillnad - för både kunder och oss som industri. Du blir en nyckelperson i vårt designteam. Du arbetar med att ta fram reparationslösningar för flygplansstruktur - från analys och koncept till färdig design- och godkännandedokumentation. Framtagning av standardiserade reparationer är också en del av arbetsuppgifterna.
Du samarbetar tätt med teknikledning och hållfasthetskontor och medarbetare inom produktion för att säkerställa att våra lösningar inte bara håller, utan också är praktiskt genomförbara ut efter givna förutsättningar fokus är att förkorta stilleståndstiden och ökar tillgängligheten för våra kunders produkter.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Utföra skadebedömningar och ta fram reparationsförslag
* Utveckla och verifiera reparationslösningar i CAD
* Ta fram tekniska instruktioner/designunderlag
* Delta i förbättringsarbete för processer, metoder och dokumentation
* Samarbeta med kund för att hitta optimala tekniska lösningar
Din Profil
Vi söker dig som drivs av att lösa problem, förbättra tillgänglighet och förlänga livslängden på tekniska produkter.
Du kan vara mekanikingenjör med inriktning mot maskin, flyg eller liknande. Eller ha en erfarenhet som tekniker med flera års praktisk erfarenhet av reparation, produktion eller underhåll.
Vi tror att du:
* Är bekväm med CAD-verktyget CATIA eller har ambitioner att lära dig.
* Gillar att analysera, tänka långsiktigt och samarbeta med andra.
* Har ett starkt intresse för teknik, hållbarhet och tillgänglighet
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
