Department Lead - Customer Service
2026-01-12
Det flesta företag skulle skriva under på att kundnöjdheten är viktig, och något som man aktivt strävar efter. Men hos oss på Nordic Nest Group är det mer än så. Vi vill inte bara ha nöjda kunder, vi vill skapa ett värde långt bortom själva köpet. Vår allra första grundsten är att vi ska skapa världens bästa kundupplevelse, och det gör vi genom att vi faktiskt bryr oss om våra kunder, på riktigt.
Nu söker vi en inspirerande och engagerad ledare till vår kundserviceavdelning. Vill du vara med och skapa världens bästa kundupplevelse? Då kan detta vara något för dig!
Vad innebär rollen?
Som Department Lead är ditt främsta uppdrag att leda teamet för att vi tillsammans ska skapa en kundnöjdhet i världsklass. Du leder ett team på mellan 30-60 personer (beroende på säsong) genom att ha ett helhetsansvar för den operativa driften på din avdelning. Ditt team arbetar med att hjälpa våra kunder via telefon, mail och chatt och ditt uppdrag är att se till att de dagliga samt långsiktiga målen uppnås. I din roll som Department Lead rapporterar du till Head of Customer Care.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar innefattar;
Säkerställa hög kundnöjdhet i varje moment på avdelningen.
Motivera, inspirera och skapa engagemang i teamet.
Följa upp nyckeltal, identifiera förbättringsområden och driva actions mot uppsatta mål.
Säkerställa effektivisering och automatisering av våra processer.
Vi på Nordic Nest Group ser att ett ledarskap som är nära verksamheten, som stöttar, coachar och utvecklar teamet är en självklarhet. Vi förväntar oss att du kommer arbeta med att ständigt förbättra verksamheten och att utveckla det dagliga arbetet, både på din avdelning såväl som att bidra till förbättringsarbete inom Customer Care som helhet.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, och ser att du är en naturlig och inspirerande ledare som har mycket energi och driv. Genom engagemang och ansvar har du i dina tidigare arbeten nått goda resultat. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda andra, samt har ett genuint intresse för affärer och e-handel.
Ditt hjärta ligger i att skapa en kundupplevelse i världsklass, vilket förutsätter att du har ett synsätt att alltid se lösningar till alla problem samt en mycket skicklig kommunikationsförmåga. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och har mycket god förmåga att prioritera och organisera i ditt dagliga arbete.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift, då kommunikation både internt och externt sker på båda språken.
Då vi arbetar i en organisation med hög förändringstakt är det viktigt att du vågar fatta beslut likväl som du är flexibel med det faktum att förutsättningarna kan ändras. För att lyckas i rollen behöver du älska att jobba i ett högt tempo, hela tiden se möjligheterna att utvecklas och viktigast av allt, förstå att teamet är nyckeln till vår framgång.
Är du redo att bli en del av teamet?
Tjänsten är ett vikariat på heltid med start någon gång i mars och fram till 2027-04-30. Placering är på vårt härliga huvudkontor i Kalmar.
Vi tror på kraften i personliga egenskaper, därför använder vi personlighetstester i ett tidigt skede i processen.
Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!
För frågor kring tjänsten välkomnas dessa via mail till Sofia Heinebäck, Head of Customer Care, på sofia.heineback@nordicnest.com
VÄLKOMMEN HEM!
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
Detta är ett heltidsjobb.

Nordic Nest AB
(org.nr 556628-1597)
Stämpelvägen 3
394 70 KALMAR
