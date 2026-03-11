Depåchef
Lambertsson Sverige AB / Byggjobb / Båstad Visa alla byggjobb i Båstad
2026-03-11
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lambertsson Sverige AB i Båstad
, Ängelholm
, Halmstad
, Helsingborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vi söker nu en driven och engagerad depåchef till vår depå i Förslöv. Här får du möjlighet att kombinera ledarskap, affärsutveckling och operativt ansvar för att skapa tillväxt och stärka Lambertssons varumärke på den lokala marknaden.
Om rollen
Som depåchef för verksamheten i Förslöv kommer du att vara en nyckelspelare i att driva och utveckla Lambertssons affär på den lokala marknaden. Med fullt personal-, budget- och resultatansvar säkerställer du att depån inte bara levererar högsta servicenivå till kunder utan även når lönsam tillväxt. Du leder arbetet med att stärka kundrelationer, identifierar nya affärsmöjligheter och maximerar depåns affärspotential. Genom att kombinera ett engagerat ledarskap med ett starkt affärsfokus skapar du en arbetsplats där både medarbetare och affärer utvecklas. Du rapporterar direkt till biträdande regionchef för Syd och är delaktig i regionens ledningsgrupp.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda, coacha och utveckla ditt team för att nå verksamhetens mål.
Driva och utveckla affären genom att etablera och stärka kundrelationer.
Aktiv kundbearbetning, hantering av offerter och anbud samt kvalitetssäkring och uppföljning för att säkerställa att kundens behov och krav uppfylls.
Driva och utveckla depåns arbetsmiljöarbete genom ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet, med fokus på att skapa en trygg, hållbar och kvalitetssäkrad arbetsplats
Säkerställa en lönsam tillväxt och hög kvalitet i leverans till kund.
Utveckla depån i linje med Lambertssons strategier och mål.
Löpande resultatuppföljning och prognosarbete.
Vara en god förebild utifrån Lambertssons kärnvärderingarPubliceringsdatum2026-03-11Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och engagerad ledare som motiveras av att skapa tillväxt och utveckla affärer. Du är prestigelös, lyhörd och trygg, samtidigt som du är orädd och affärsdriven. Du kommunicerar tydligt och har en förmåga att skapa engagemang både internt och externt.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av ledarskap med personalansvar.
Erfarenhet av förändringsledning och att implementera nya arbetssätt.
Kommersiell förmåga med erfarenhet av förhandling och försäljning.
God förståelse för entreprenadjuridik och ekonomiska processer.
Entreprenörsanda och driv för att nå högt uppsatta mål
För frågor om tjänsten, kontakta gärna Johan Enarsson, biträdande regionchef, Johan.Enarsson@lambertsson.com
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Vi följer våra interna rekryteringsrutiner och undanber oss kontakt från rekryteringsföretag, bemanningsföretag och annonsleverantörer.
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. Vi erbjuder totallösningar samt tjänster inom uthyrning, tillfällig-el, kranar, moduler och trafikanordningar. Lambertsson är ett dotterbolag inom Peabkoncernen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lambertsson Sverige AB
(org.nr 556190-1637) Arbetsplats
Lambertsson AB Jobbnummer
9790550