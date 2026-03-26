Demontör
OnepartnerGroup Sydost AB / Fastighetsskötarjobb / Uppvidinge
2026-03-26
, Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Vetlanda
Vill du ha en varierande roll där du kombinerar praktiskt arbete i produktion med ansvar för fastighetsskötsel? Vi söker nu en Demontör med visst ansvar för fastighetsskötsel till Schunks produktionsanläggning i Lenhovda.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Huvudsakligen kommer du arbeta som Demontör. Arbetet innefattar demontering, rengöring och färgborttagning av strömavtagare. Rollen innefattar även materialhantering, där du ansvarar för framplockning, interna transporter med hjälp av truck samt lastning och lossning av gods.
En mindre del av rollen innefattar även fastighetsskötsel och enklare underhåll, såsom service av portar och fordon, filterbyten i ventilationsanläggningar samt daglig tillsyn av värme- och ventilationssystem. I arbetet ingår även kontakt med externa leverantörer, mindre reparationer samt hantering av återvinning och avfall.Publiceringsdatum2026-03-26Profil
Vi söker dig som är händig och praktiskt lagd, med erfarenhet av fastighetsskötsel, enklare reparationer eller liknande arbete. Kanske har du tidigare renoverat hemma eller tidigare arbetat med något praktiskt? Du trivs med att arbeta självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och har ett strukturerat arbetssätt. Samtidigt är du driven, lösningsorienterad och har en god samarbetsförmåga.Kvalifikationer
B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Truckort är en merit, men inget krav
Vi erbjuder
En varierande och utvecklande tjänst i en stabil verksamhet.
Möjlighet att arbeta med både produktion och fastighetsskötsel.
Ett engagerat team och trevlig arbetsmiljö.
Bra personalförmåner
Praktisk information
Ort: LenhovdaArbetstid: Dagtid, måndag-fredagOmfattning: HeltidStart: Omgående/enligt ök.
Denna tjänst innebär att du till en början kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup, för rätt person kommer tjänsten övergå i en direktanställning hos Schunk efter en tid.
När du blir en av oss
Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef
Michelle Russell, 070-813 73 81, Michelle.russell@onepartnergroup.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: OnepartnerGroup Sydost AB
Schunk Carbon Technology AB
