Deltid/Heltid sökes till Korvgubben
Ephesus AB / Kockjobb / Luleå Visa alla kockjobb i Luleå
2025-08-10
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ephesus AB i Luleå
, Piteå
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Vi erbjuder god och prisvärd mat på ett snabbt och trevligt sätt. Vår huvudsakliga inriktning är försäljning av snabbmat; hamburgare, korv och kebab. Vi är kända för våra stora portioner. Vi på Korvgubben i Luleå söker dig som brinner för att ge kunden en bra matupplevelse med trevlig personal och bra service!
Arbetsuppgifterna består av att grilla, förbereda med kött, bröd o såser, kassahantering, öppna och stänga, samt att hålla rent och fint i restauranger.
Tjänsterna vi söker just nu är deltid allt mellan 50-100%. Tjänsten innebär jobb dagtid/kvällstid/varannan helg. Hos oss krävs det att du är stresstålig, serviceminded och kan arbeta i högt tempo.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att jobba i kök/restaurang sedan tidigare. Men inget krav.
Maila gärna in din ansökan till oss på jobb@korvgubben.se
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
E-post: jobb@korvgubben.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grillbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ephesus AB
(org.nr 556485-4866), http://www.korvgubben.se
Hummergatan 4 C (visa karta
)
973 34 LULEÅ Jobbnummer
9451560