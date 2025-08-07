Deltid (dag/kväll/helg)
2025-08-07
NU SÖKER VI EN NY STJÄRNA TILL VÅRT DREAM-TEAM PÅ JOY'S!
Vi söker dig som kan tillföra det där lilla extra, och som vill utvecklas - både professionellt och personligt. Du ska kunna se dig själv hos oss även i framtiden!
Vi söker dig med stor personlighet, som gillar att umgås, prata och arbeta med människor. Du har förmågan att arbeta i ett högt tempo, med ett leende på läpparna. Du är utåtriktad, glad, social och samarbetsvillig - med nära till skratt och glädje. Du gillar ansvar, är uppmärksam på vad som behövs göras och tar gärna egna initiativ till förbättring och effektivisering.
Har du erfarenhet från café, catering eller restaurang är det ett plus. Har du jobbat på Max, Subway, McDonald's, Burger King eller liknande kedjor är det en stor merit - men absolut inget krav.
OM JOYS FOODBAR
Joys Foodbar är en familjär arbetsplats där vårt mål är att få kunden att "känna sig som hemma". Restaurangen är utformad som ett hem, med vardagsrum, kök och bibliotek, och det finns en röd tråd i både inredningen och stämningen genom hela lokalen.
Som kund blir du direkt uppmärksammad, sedd och väl omhändertagen av våra fantastiska medarbetare, som är lyhörda, uppmärksamma och extremt serviceinriktade. Varje kund är i 100 % fokus, och vi strävar alltid efter att lära känna våra gäster - något som gjort att vi har många stamkunder.
Vi älskar service, våra kunder och vårt arbete! Vi älskar att ge av oss själva och bjuda på vår personlighet, samtidigt som vi gör vårt yttersta för att få kunden att må bra och känna sig uppmärksammad.
VILKA VI ÄR
Vi är ett fantastiskt team som alltid ställer upp för varandra och backar upp varandra i alla lägen. Teamwork och kommunikation är två måsten i vår vardag tillsammans.
För att lyckas hos oss behöver du ha ett personligt, ödmjukt och trevligt sätt. Din samarbetsförmåga och lojalitet är några av dina främsta styrkor, och din glada personlighet smittar lätt av sig - både på kollegor och våra gäster.
VAD VI ERBJUDER
Vi är ett matcafé utformat som en foodbar, där vi främst säljer stora mängder sallader, baguetter och wraps - allt tillagat och byggt på beställning. Utöver detta erbjuder vi även varma rätter och hemlagade soppor.
Till maten blir det ofta en eller två koppar kaffe, gärna i sällskap av något härligt bakverk. Vi har även en omfattande frukostförsäljning samt catering - till privatpersoner men framför allt till företag.
Hos oss gäller det att visa framfötterna och kunna hantera vårt breda sortiment för att bli en framstående Joy's-medarbetare!
DINA ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
* Bereda mat - sallader, baguetter, wraps med mera
* Packa upp och plocka leveranser
* Göra kaffe som latte, cappuccino m.m. (du får utbildning på plats)
* Daglig städning samt grovstäd
* Hantera disk
* Arbeta i kassa och med kundservice
* Skapa god kontakt med nya och återkommande kunder
* Förbereda i köket (prepp)
* Samarbeta med kollegor
* Vara nyfiken och lärovillig
* Arbeta med aktiv merförsäljning
Multitasking är en viktig del av rollen - du behöver kunna hantera flera uppgifter samtidigt.
VEM VI SÖKER
Vi söker dig som alltid strävar efter att prestera på topp och som sätter gästen i första rummet - med ett varmt, personligt och familjärt bemötande.
Du trivs med försäljning, sprider arbetsglädje och brinner för service och att göra människor glada!
Låter det här som rätt plats för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Endast via mail.
E-post: joysuppsala@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Deltid". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Joys Foodbar AB
(org.nr 556976-2585)
Vaksalagatan 7 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Joys Foodbar Kontakt
Ägare/Chef
Aram Oraei joysuppsala@gmail.com 0735079141 Jobbnummer
9450065