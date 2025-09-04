Delivery Specialist & Support
2025-09-04
Letar du efter en arbetsplats för framtiden?
Hos oss är karriären din. Här får du möjlighet att styra den i riktningen du drömmer om och samtidigt vara delaktig i tekniska innovationer som idag knappt ens finns i fantasin. Innovationer som vi vet kommer rita om kartan för hur vi kommunicerar med varandra och lever våra uppkopplade liv i framtiden.
Letar du efter en arbetsplats där du får vara med och bidra till det viktigaste som finns - relationerna människor emellan? Välkommen till oss på Telenor.
Nu letar vi efter dig som vill bli Delivery Specialist & Support i vårt SME Support-team.
Så kommer du göra skillnad med oss
Som Delivery Specialist & Support tillhör du vårt SME Support och är en nyckelspelare i leveransen till våra SME-kunder- samtidigt som du tillhör vår Säljsupport. Du ansvarar för att driftsätta och följa upp leveranser inom flera av våra viktigaste tjänster och avtal. Rollen ger dig möjlighet att kombinera operativt arbete med ansvar för mer komplexa leveranser.
I rollen arbetar du bland annat med:
* Leverans för SME-kunder (koordinering och driftsättning av avtal samt tjänster)
* Avtalshantering för SME-kunder
* Inkommande samtal och mejl från kollegor, interna och externa säljare
* Ansvara för mer komplexa leveranser och ärenden, samt säkerställa att våra SLA uppfylls
* Vara stöd och kunskapsresurs för kollegor i frågor kopplade till våra tjänster och leveranser
* Supportera våra säljkanaler i telefoni & administrativt
Vi söker dig som vill ta nästa steg i karriären, trivs i en dynamisk miljö och gillar att vara spindeln i nätet.
Är du den vi söker?
Vi behöver dig som är på tårna! Du har en genuin vilja att lära och utvecklas så att vi kan möta kunders ständigt föränderliga behov - idag och imorgon.
För att lyckas i rollen ser vi att du är ansvarstagande, lösningsorienterad och trivs i en föränderlig miljö. Du har förmåga att arbeta självständigt med komplexa uppgifter, men också att samarbeta och bidra till teamets gemensamma framgång. Du är strukturerad, kommunikativ och har en stark känsla för service och kundnöjdhet.
Vi ser gärna att du har:
* Erfarenhet av kundservice och operativt arbete i ett produktionsteam, gärna inom B2B
* Tidigare erfarenhet av leverans- eller supportroller, eller liknande roller
* Vana att arbeta med SLA-uppföljning och kvalitetsmål
Det viktigaste är din vilja att utvecklas tillsammans med oss och bidra till att våra kunder får en trygg, smidig och professionell upplevelse.
Vårt löfte till dig
Vi är bättre tillsammans. Hos oss möts du av en familjär och inkluderande kultur, en stark gemensam värdegrund och ett ledarskap som ger dig frihet och handlingskraft. Vi tror på att ge varandra förtroende och frihet att agera och fatta beslut, samtidigt som vi är där för varandra i med- och motgångar.
Vi stöttar relationer och samhällen. Telenor är ett samhällsbärande företag och här får ditt arbete ett större syfte. Vi skapar värde för miljoner människor varje dag och har ett kundnära förhållningssätt där mänskliga relationer står i centrum.
Vi ger plats för livet. Arbeta hemifrån två dagar i veckan om du vill, så länge dina arbetsuppgifter gör det möjligt. Resten av tiden skapar vi magi tillsammans på kontoret. Två give-me-a-break-days per år ger en extra paus och flexibla arbetstider hjälper dig att balansera jobbet och livet. Vi finns där genom livets alla faser och erbjuder trygghetspaket i form av bl.a. kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och möjlighet att skräddarsy försäkringslösningar som passar just dig, för ditt behov här och nu.
Vi bjuder in till en spännande karriärresa. Din utveckling står i centrum och hos oss är lärande en del av kulturen. Vi avsätter 40 timmar om året för att du ska kunna fördjupa dig, utforska nya områden och växa i din roll. Genom Telenor Academy och andra lärandeinitiativ får du verktygen och friheten att forma din egen karriär. När du vill vidare väntar möjligheter i hela Norden.
Sök till oss idag
Vill du ta ditt nästa steg i karriären med oss? Vi ser fram emot din ansökan! Vi träffar kandidater löpande så hör av dig redan idag.
Om du har frågor och vill veta mer är du välkommen att kontakta rekryterande ledare Gulsin Demir på gulsin.demir@telenor.se
. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökan via mejl. Sista ansökningsdag är 11:e september.
Placeringsort: Karlskrona
Bra att känna till
Enligt Telenors policy genomför vi bakgrundskontroll på slutkandidat i samtliga rekryteringar. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
Telenor Sverige AB
9492151