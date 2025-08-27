Delivery Executive - Financial Services and Fintech
På Iver brinner vi för innovation och laganda - och vi söker dig som tänker nytt och delar med dig av dina idéer. Som Delivery Executive inom Financial Services and Fintech leder du leveranser som stärker digitaliseringen, skyddar data och skapar förutsättningar för både stabilitet och tillväxt för våra kunder. Är du redo att göra skillnad med din branschexpertis inom finansiell sektor?
Din roll på Iver
I rollen som Delivery Executive blir du en del av vårt Governance-team och får en nyckelroll i vår leverans av IT Managed Services till kunder inom Financial Services and Fintech. Du är ytterst ansvarig för att säkerställa att våra tjänster levereras med högsta kvalitet, i enlighet med både avtal, regelverk och processer som gäller för den finansiella sektorn. Du är länken mellan våra kunder och våra interna leveransteam och ser till att vi inte bara möter - utan överträffar - kundernas förväntningar.
Du kommer att leda leveransen i komplexa och verksamhetskritiska uppdrag, där hög driftsäkerhet, dataskydd och regelefterlevnad är centralt. Rollen innebär ett nära samarbete med bland annat Key Account Managers, tekniska specialister och säkerhetsexperter internt. Du kommer även att bidra till resultat- och lönsamhetsansvar för de kunder du arbetar med, samtidigt som du hjälper vårdgivare och offentliga aktörer att optimera sin IT-drift och stödja kärnverksamheten.
Huvudsakliga ansvarsområden:
• Fungera som den huvudsakliga operativa kontakten mellan kund och interna leveransteam.
• Säkerställa tjänstekvalitet, regelefterlevnad (DORA, Solvens II, PCI DSS med flera) och kontinuerliga förbättringar.
• Hantera eskalationer relaterade till tjänsteleverans, performance och säkerhetsincidenter.
• Arbeta nära Delivery Manager för att säkerställa operativ samordning och att verksamhetskritiska system fungerar stabilt.
• Ge input till KAM i kommersiella diskussioner om utökning eller förändring av tjänster för offentlig sektor och vård.
• Driva effektivitetsförbättringar och säkerställa kostnadseffektiv drift av tjänster, utan att kompromissa på säkerhet och patientintegritet.
Det som gör denna roll unik
Du kommer att spela en central roll i att säkerställa en hög tillgänglighet, regelefterlevnad och agil leverans till våra kunder inom den finansiella sektorn. Detta åstakommer vi med rätt IT-infrastruktur, smarta molnplattformar och modulära drifttjänster som uppfyller aktuella regelverk för den finansiella sektorn.
Vad erbjuder vi dig?
På Iver får du möjlighet att arbeta med den senaste tekniken och vara med på en spännande tillväxtresa. Vi är inkluderande och strävar efter ett genuint samarbete mot gemensamma mål. Inom Iver finns stora möjligheter till utveckling och vi finns här för att inspirera dig till att nå dina yrkesmässiga mål. Vi står bakom dig när du vill lära dig mer inom ditt specialområde, ledarskap eller nya områden. Hos Iver är du också en del av ett ambitiöst och innovativt företag, vilket innebär att förbättra, testa, utvärdera och våga ändra hur vi gör saker är viktiga ingredienser för att vi ska utvecklas.
Vi på Iver ger samma löfte till våra kollegor som till våra kunder. Löftet är att alltid vara "beside you", "behind you" och "before you". Vi kallar det för "The Iver way".
Förmåner hos oss:
Kollektivavtal & trygga villkor
Hybridarbete
Friskvårdsbidrag
Terminalglasögon
Tidsbank - 24 h extra ledighet/år
Privat sjukvårdsförsäkring
Tjänstepension (ITP) & flexpension
Vem söker vi?
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av leveransledning inom IT-tjänster och gärna bakgrund inom Service Delivery Manager-, Delivery Executive- eller liknande roller med fokus på finansiell sektor. Du är självgående, trygg i din kompetens och brinner för att leverera IT-tjänster som gör skillnad för samhällsviktiga verksamheter.
Vi ser även att du har:
-Gedigen erfarenhet av tjänsteleverans och operativ styrning inom finansiell sektor.
• Förmåga att lösa problem och hantera eskalationer i verksamhetskritiska miljöer.
• Djup kunskap om ITIL-processer (certifiering i ITIL v3 eller v4 är starkt meriterande).
• Teknisk förståelse för hybridmoln, datacenter, cybersäkerhet och IT-drift med fokus på compliance.
• Kunskap om regelverk och säkerhetskrav som gäller för finansiell sektor, DORA, Solvens II, PCI DSS..
• Förmåga att bygga långsiktiga relationer både operativt och på ledningsnivå.
• God ekonomisk förståelse kopplat till tjänsteleverans och effektiv resursanvändning.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Placeringsort: Iver finns på 25 orter i Norden. Denna roll utgår från vårt kontor i Stockholm eller Örebro.
Övrig information: Vi har kunder inom alla branscher och sektorer inklusive säkerhetsklassad verksamhet, därför genomför vi bakgrundskontroller i samtliga av våra rekryteringsprocesser.
Sök till oss! Urval sker löpande, tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Iver eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald. Önskad start är snarast eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30.
Välkommen att kontakta kajsa.holzwart@iver.se
(rekrytering) eller niclas.karlsson@iver.se
(anställande chef) vid frågor eller funderingar kring tjänsten.
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
