Delikatessmedarbetare sökes
Malövikens Mat AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2025-12-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malövikens Mat AB i Göteborg
Nu söker vi en ny härlig social stjärna som vill vara en del av vårt färskvarugäng. Tjänsten är en deltidstjänst på ca 25h/v där det förekommer både kvälls och helgarbete med störst fokus på vår delikatessavdelning. Vi värdesätter inställning, arbetsglädje och viljan att ständigt bli bättre, både som företag och personlig utveckling. Att du gillar att vara social och möta andra människor är för oss i denna tjänst en förutsättning. Erfarenhet från butik, restaurang eller service är meriterande, men inget krav. Dina personliga egenskaper är de viktigaste för oss. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malövikens Mat AB
(org.nr 559143-3361) Arbetsplats
ICA Maxi Angered Jobbnummer
9650947