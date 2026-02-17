Delgivare
2026-02-17
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
, Luleå
, Umeå
, Haparanda
, Örnsköldsvik
Ett jobb som räknas! Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag.
Verkställigheten i Skellefteå söker nu efter en trygg och driven lagspelare som trivs med att arbeta både i team och självständigt för att uppnå goda resultat.
Om jobbet
Delgivning innebär att vi säkerställer mottagandet av delgivningshandlingar, från någon eller några av Kronofogdens verksamhetsprocesser. Något som är helt avgörande för mottagarens möjligheter att tillvarata sin rätt.
Dina arbetsuppgifter är att vara ute på kundbesök på egen hand. Ofta kör du bil till kundens hem alternativt arbetsplats. Dina kundbesök handlar om att överlämna och delge en handling. Handlingarna kan vara ansökningar, utmätnings- eller skuldsaneringsbeslut med mera. I rollen ingår administrativa arbetsuppgifter på kontoret, såsom telefonkontakter för att förbereda kundbesöken och efterarbete för att slutredovisa dina ärenden.
Du ingår i en sektion som gemensamt ansvarar för resultat, planering och arbetsfördelning. Detta sker i dialog med sektionschefen som stöttar dig och arbetsgruppen att uppfylla sektionens mål. För att ge bästa förutsättningar för kundmötet förekommer det regelbundet arbetstider på kvällar och helger, även övernattningar kan förekomma.
Alla som arbetar på Kronofogden bidrar till arbetet mot brott. I dina arbetsuppgifter ingår att identifiera och förhindra försök till brottslighet samt underrätta andra myndigheter om misstänkta brott. Som delgivare kan du till exempel uppmärksamma andra myndigheter om att en person får bidrag på felaktiga grunder. Det kan resultera i att du bidrar till att stoppa felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet.
Tjänsten utgår från kontoret i Skellefteå.
Om dig
Som medarbetare på Kronofogden förväntas du leva upp till vår https://www.kronofogden.se/jobba-hos-oss/medarbetarpolicy.
Du tar initiativ, är engagerad och tar ansvar för att målen nås. Du bidrar till verksamhetens utveckling och hjälper dina kollegor att lyckas. Du bemöter andra med respekt, vänlighet och lyssnar aktivt på andra och visar positiv attityd.
Du arbetar resultatinriktat, visar handlingskraft och arbetar fokuserat mot det som ska uppnås. Du är stabil och förtroendeingivande i mötet med människor i utsatta situationer. Du har lätt för att kommunicera och pedagogiskt i mötet med kunder. Du har en analytisk förmåga som innebär att du ser samband och hittar den mest effektiva lösningen. Du anpassar dig efter förutsättningarna och de förändringar som sker.
- slutbetyg från gymnasieutbildning
- körkort för bil med manuell växellåda samt god körvana
- goda it-kunskaper och vana att arbeta i olika it-system
- god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
- aktuell erfarenhet av att ha arbetat med att besvara frågor samt förmedla information på ett kortfattat och pedagogiskt sätt i det direkta kundmötet
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att ha hanterat fysiska möten med människor i svåra livssituationer. Då en stor del av arbetet bedrivs ute på fältet och innebär mycket bilkörning samt fysisk rörelse, är det även önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av ett fysiskt krävande arbete.
Kronofogden är en statlig myndighet med ett viktigt uppdrag. Vi jobbar nära människor i utsatta situationer. Vi hjälper den som inte har fått betalt och vägleder den som ska betala. Vi ger medborgare och företag information och god service, så att de kan fatta långsiktiga och hållbara beslut. Det kräver kunskap, handlingskraft, omtanke och mod. Vi bidrar till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag - ett samhälle där skulder och andra krav blir fastställda och indrivna på ett rättssäkert sätt.
Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. När du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas - både för andra och för dig.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader. Du blir anställd som delgivare. Arbetstiden är fördelad på dagtid, kvällstid och helger.
Att arbeta i staten innebär att du följer den statliga värdegrunden. Det ställs också särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar. Vi ställer frågor vid intervju om tidigare eventuell brottslighet och brister i tidigare anställning. För slutkandidater ställs även dessa frågor till referenspersoner. Vi tar även in uppgifter om skulder registrerade hos Kronofogden, konkurs och näringsförbud. Framkomna uppgifter vägs in vid helhetsbedömningen av din lämplighet för den aktuella anställningen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Lär känna oss bättre genom att följa oss på LinkedIn och besöka vår https://kronofogden.se/jobba-hos-oss.
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-10!
Vi samarbetar med Skatteverket i våra rekryteringar, vilket innebär att Skatteverkets hr-avdelning kommer att hantera din ansökan.
Kronofogden använder det statliga ramavtalet för annonsförmedling. Vi undanber oss därför vänligen samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Ersättning

Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronofogdemyndigheten
Kronofogden Kontakt
Sami Lundqvist, sektionschef sami.lundqvist@kronofogden.se Jobbnummer
9746611