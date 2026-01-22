Delägare och Platschef

Poolbyggarna Spa i Västmanland AB / Chefsjobb / Västerås
2026-01-22


Vi söker en en person som vill svara som Butiks ansvarig för Pool och Spa försäljningen i vår butik i Västerås.
Jobbet innefattar företagets alla delar, Försäljning, Offerter, viss bokföring, Personalansvar, samt kunna hjälpa till med montage och leveranser när så krävs.
Företaget är ute till försäljning så finns ambitionen att köpa och äga/driva ett pool och spa företag i Västmanland som funnits på orten sedan 2004 är detta ett unikt tillfälle
Tacksam om endast seriösa personer söker till oss som verkligen har intresse och viss kunskap om pool och spa

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
Via personligt besök på våra öppettider
E-post: spaochpool@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Poolbyggarna Spa i Västmanland AB (org.nr 556504-5506)
Tallmätargatan 3B (visa karta)
721 34  VÄSTERÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9698890

