Dekorsnickare
Regionteatern Blekinge Kronoberg är en scenkonstinstitution för två regioner. Regionteatern har som uppdrag att producera, arrangera och stimulera scenkonst för barn, unga och vuxna. Verksamheten omfattar egen produktion, samproduktion, pedagogisk verksamhet, residens, gästspel och turnerande verksamhet.
Regionteatern är ett aktiebolag som ägs av Region Kronoberg, Region Blekinge och Växjö kommun. Teatern har sina repetitionslokaler, ateljéer, verkstäder och administration i Växjö.
Regionteaterns verksamhet omfattar teater, dans och olika evenemang på turné i skolor, bygdegårdar och på andra typer av scener, främst i Kronoberg och Blekinge, samt på de egna scenerna i Växjö och i Karlshamn.
Regionteatern söker erfaren dekorsnickare för vikariat
Arbetsuppgifterna är främst att tillverka dekor och viss rekvisita till våra produktioner samt vara drivande i att utveckla Regionteaterns verkstad.
En dekorsnickare arbetar i nära samarbete med scenograf och har som uppgift att göra idé till verklighet. Tjänsten ingår i teaterns tekniska avdelning men arbetet sker även i nära samverkan med teknisk producent. Arbetet utförs både självständigt och tillsammans med övriga tillverkande avdelningar och ställer krav på kreativitet och nyfikenhet i att finna smarta lösningar.
Huvudsakliga arbetsområden:
• Ansvara för dekortillverkning och även viss rekvisita till teaterns produktioner.
• Tolka, skapa och genomföra scenografens visioner inom fastställda ramar.
• Ta fram materialförslag utifrån presenterade modeller.
• Delta i framtagning av ritnings och konstruktionsunderlag utifrån scenografimodeller.
• Bidra till att säkerhetsföreskrifter kring arbete med maskiner i dekorverkstad följs.
• Handha scenförråd, möbelförråd, scentyger och dansmattor samt viss service av scenteknik.
• Utföra nödvändiga transporter för verksamheten.
• Praktiska arbeten i Regionteaterns lokaler.
Kvalifikationer för tjänsten:
• Utbildning inom fin-/inredningssnickeri eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Goda kunskaper inom konstruktion, hållfasthet samt materialkännedom.
• Grundläggande kunskap inom svets och metallarbete.
• Väl förtrogen med olika typer av verkstadsutrustning och maskiner.
• Behärska ritningsläsning.
• Kunskaper i SketchUp och Office 365.
• Körkort B är ett krav.
Personliga egenskaper för att lyckas i rollen:
• God planeringsförmåga, självgående och tar ett stort personligt ansvar.
• Flexibel, lösningsorienterad med god förmåga att prioritera.
• Uppfinningsrik och hittar okonventionella lösningar.
• Som person är du strukturerad och har lätt för att se helheter och tar hänsyn till det större perspektivet (produktionen).
• Du är lugn, trygg och kontrollerad i stressade och pressade situationer.
• Tar ansvar för din uppgift och har lätt för att arbeta tillsammans med andra människor.
Regionteatern vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Anställningsform
Tjänsten är ett vikariat på 100% tom 30 juni 2027.
Tillträde 3 augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
För information om tjänsten kontakta:
Teknisk chef Simon Runsten, tel 0470-70 05 10
Ansökan med CV skickas till simon.runsten@regionteatern.se
Sista ansökningsdag är den 24 maj 2026. Intervjuer sker löpande.
Kollektivavtal finns.
Fackförbundet för Scen & Film.
Facklig kontaktperson Björn Johansson Boklund, bjorn.j.boklund@regionteatern.se
Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
