Dataskyddskoordinator till Kalmar kommunkoncern
2026-02-27
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontoret är även förvaltning åt integration- och arbetsmarknadsnämnden samt vatten- och miljönämnden.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontoret är även förvaltning åt integration- och arbetsmarknadsnämnden samt vatten- och miljönämnden.

Vi arbetar med ett helhetsperspektiv, nära den politiska ledningen, med målet att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Kommunledningskontoret består drygt 300 medarbetare inom 14 olika verksamheter. Kommunledningskontoret arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har flera tjänster med specialistkompetenser. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med trygghetsfrågor, föreningsliv och civilsamhälle. Vi är en förvaltning i ständig utveckling - allt för att göra Kalmar ännu lite bättre. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Vill du ha en nyckelroll i att säkerställa ett tryggt och professionellt dataskyddsarbete i en av regionens största organisationer? Nu söker vi en Dataskyddskoordinator som vill bidra till att utveckla och samordna Kalmar kommunkoncerns arbete med dataskyddsförordningen och personuppgiftshantering.
Som dataskyddskoordinator har du ett övergripande ansvar för att samordna och stödja kommunkoncernens efterlevnad av GDPR och övriga regelverk kring skydd av personuppgifter. I varje förvaltning och bolag finns en GDPR-samordnare, och du blir deras naturliga kontaktperson och stöd i både strategiska och operativa frågor. Du kommer också att driva kommunkoncernens GDPR-nätverk.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Omvärldsbevaka rättsområdet och sprida kunskap inom kommunkoncernen
* Samordna och följa upp dataskyddsfrågor på en gemensam och övergripande nivå
* Ansvara för intern och extern kommunikation som rör dataskydd
* Planera gemensamma aktiviteter och driva strategiska dataskyddsfrågor
* Bistå i incidentbedömningar, konsekvensbedömningar (DPIA) och riskanalyser
* Stötta vid upphandlingar och utveckling av gemensamma rutiner och processerKvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom juridik, informationssäkerhet, IT eller annat relevant område. Du har gärna fördjupade utbildningar inom GDPR/dataskydd och erfarenhet av arbete med personuppgiftshantering, gärna i offentlig sektor.
Vi söker dig som är självgående, strukturerad och noggrann, med hög integritet. Du är pedagogisk och tydlig i din kommunikation och har lätt för att förklara komplexa regler på ett begripligt sätt. Samtidigt trivs du med att arbeta tillsammans med andra och bidrar till en positiv och trygg gruppdynamik, där man gärna delar med sig av kunskap och stöttar varandra när det behövs.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Månadslön
Månadslön Så ansöker du
