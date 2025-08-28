Dataingenjör till försvarssektorn
2025-08-28
Vi rekryterar nu till vår kund i Arboga som är ett teknikkonsultbolag med kunder inom försvaret, försvarsindustrin och det civila. VIll du ta nästa steg i karriären och säkra driften i samhällskritiska system när äldre plattformar går i graven? Sök redan idag - vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Hos vår kund välkomnas du till ett av Nordens största teknikkonsultbolag med stark teknisk kompetens och uppdrag som gör verklig skillnad. Som dataingenjör arbetar du projektbaserat och ett första fokus blir att säkra drift och kompatibilitet när system flyttas från Windows XP till Windows 10/11 - ofta i miljöer där utrustningen är inbyggd/fristående och ibland helt utan nätverksanslutning. Rollen handlar mindre om programmering och mer om att förstå hur operativsystem och maskinvara samspelar, att testa i labb och ute hos kund samt dokumentera och rekommendera vägar framåt.
Arbetstiden är dagtid, vardagar, med utgångspunkt från kontoret i Arboga. Viss resor i tjänsten kan förekomma.
Du erbjuds
• En unik möjlighet att arbeta i uppdrag som bidrar till Sveriges totalförsvar
• Stora utvecklingsmöjligheter och teknisk bredd
• Ett team med hög kompetens och korta beslutsvägar
Dina arbetsuppgifter
• Kartlägga befintliga system (XP/10/11) och göra kompatibilitets- och funktionsprov
• Testa och verifiera utrustning/embedded-system mot nya OS-versioner i labb och hos kund
• Utföra felsökningar och rekommendera åtgärder: migrering, virtualisering, ersättning eller temporära lösningar
• Ta fram testplaner, testrapporter och driftsättningsinstruktioner
• Vid behov använda enklare script eller verktyg för test och automation (t.ex. i PowerShell)
VI SÖKER DIG SOM
• Har eftergymnasial utbildning inom data/IT/elteknik eller motsvarande erfarenhet
• Har praktisk erfarenhet av Windows på systemnära nivå
• Förstår samspelet mellan operativsystem, drivrutiner och hårdvara
• Kommunicerar flytande på svenska och engelska, i tal och skrift då språken används i det dagliga arbetet
• Har svenskt medborgarskap, vilket krävs för att kunna genomgå säkerhetsprövningen
Det är meriterande om du
• Har erfarenhet från försvar/försvarsindustri eller annan säkerhetsklassad miljö
• Har tidigare erfarenhet från en liknande roll som vi bedömer relevant för dessa uppgifter
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Du är nyfiken och lösningsorienterad, tar ägarskap och trivs nära tekniken. Du är lika bekväm med det praktiska som att resonera med systemägare och leverantörer. Noggrannhet, samarbetsförmåga och integritet är också viktiga egenskaper att besitta.Övrig information
• Start: Omgående/enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Placering: Arboga
• Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning, inkluderat registerkontroll, kommer att genomföras i samband med anställning (i enlighet med 3 kap 1§ i Säkerhetsskyddslagen).
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
