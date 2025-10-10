Dataarkitekt
Kommuner och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Våra medlemmar har gett oss ett tydligt uppdrag: att Sverige ska ha världens mest innovativa och omtänksamma välfärd.
De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling. Vi tror på dig och på din förmåga.
SKR är en kunskapsorganisation med viktiga uppdrag för välfärdens utveckling. Centralt för att utföra dessa uppdrag är försörjning och nyttjande av data för att skapa de insikter som för samhällsutvecklingen framåt.Publiceringsdatum2025-10-10Arbetsuppgifter
Vi söker nu en dataarkitekt med huvuduppdraget att vidareutveckla SKR:s gemensamma förmåga inom data management. Du kommer att arbeta dels förutsättningsskapande för att förse våra medlemmar med data och viktiga insikter, och dels med att SKR blir mer datadriven.
Som dataarkitekt kommer du att översätta verksamhetsstrategier och uppdrag till en samordnad, gemensam systemarkitektur för datahantering och styrning av denna. I rollen ingår ansvar för:
* organisationsövergripande dataarkitektur (hur data ska organiseras och hanteras under livscykeln) innefattande teknisk systemarkitektur,
* teknisk kravställning för att realisera organisationsövergripande dataarkitektur,
* styrning (data governance) för organisationsövergripande dataarkitektur,
* att stödja avdelningar och staber i återkommande leverantörsdialoger,
* att bistå avdelningar och staber i val av system, utvärdera tekniska lösningar och kravställa teknisk utveckling,
* insatser i initiativ i SKR:s utvecklingsportfölj och förvaltningsportfölj (t.ex. gemensam dataplattform).
Ägarskapet för data på SKR är decentraliserat till avdelningarna utifrån välfärdens organisering. En viktig del av rollen är därför att samla och göra avvägningar av behov i olika verksamheter.
Du kommer att tillhöra ett mindre team som fokuserar på struktur och arbetssätt för digital utveckling och förvaltning samt olika utvecklingsprojekt kopplat till detta. Teamet ingår i sektionen IT och digitalisering som består av tre ytterligare team; IT, Digitalsupport och Registratur och arkiv samt SKR:s CISO.Kvalifikationer
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet som dataarkitekt i en strategisk roll med djup förståelse för datahantering, datamodellering, integration och informationsarkitektur. Vidare har du erfarenhet av att etablera datastyrning (data governance) för effektiv och ansvarsfull hantering av data samt god förmåga att omsätta affärs-/verksamhetsstrategier till tekniska lösningar. Du har även god vana och erfarenhet av systemval, utvärdering av tekniska lösningar och kravställning av teknisk utveckling.
Då detta är en ny roll hos oss behöver du vara självgående, uthållig och ha förmåga att självständigt driva dina processer till resultat, även om du behöver ställa om eller hitta nya vägar. Du har god kommunikationsförmåga och är skicklig på att driva förändring inom din domän samt presentera tekniska koncept för icke-tekniska målgrupper. Du är strategisk, har helhetssyn och god förmåga att analysera komplexa frågor. Du ska kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Meriterande är om du har en examen inom datavetenskap, informationsteknik eller annat relaterat område samt certifieringar inom datahantering eller datastyrning. Har du dessutom erfarenhet av att leda och genomföra datahanteringsprojekt från början till slut eller erfarenhet av att arbeta i en decentraliserad organisation med många intressenter inklusive leverantörer och externa partners ser vi det som positivt.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla invånare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.
SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov. Ersättning
