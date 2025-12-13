Data och AI Governance Lead
Karriärguiden Group Sweden AB / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2025-12-13
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Örebro
, Karlskoga
, Nacka
, Kristinehamn
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/data-ai-governance-lead.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vill du utveckla Kommuninvests förmåga att använda data och AI på ett strukturerat, säkert och värdeskapande sätt - och därigenom stärka bolagets affärsmässighet och långsiktiga utveckling?
Kommuninvest är ett medlemsägt kreditmarknadsbolag som erbjuder svenska kommun- och regionkoncerner konkurrenskraftig och hållbar lånefinansiering av bland annat bostäder, infrastruktur, skolor och sjukhus. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har Kommuninvest sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 296 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 600 miljarder kronor är Kommuninvest kommun- och regionsektorns största kreditgivare.
Rollen
I den här rollen får du ett nyckeluppdrag: att utveckla både styrningen och den praktiska förmågan kring data och AI i hela Kommuninvest. Du skapar gemensamma strukturer, arbetssätt och riktlinjer - och hjälper verksamheten att använda data och AI på ett tryggt, enhetligt och värdeskapande sätt.
Eftersom rollen är under uppbyggnad får du stort utrymme att forma innehåll, arbetssätt och egen utveckling. Du kan komma in med antingen styrningskompetens, erfarenhet av praktiskt datadrivet arbete - eller en kombination. Det viktigaste är att du trivs i en roll där struktur, utveckling och operativt stöd möts.
Du arbetar nära verksamheten, IT och ledningen och rapporterar till Verksamhetsstyrnings- och utvecklingschefen. I rollen blir du en del av avdelningen Verksamhetsstyrning och Utveckling, där du ingår i ett team av specialister som tillsammans driver bolagets strukturerade arbetssätt för styrning, utveckling och kvalitetsförbättring. Gruppen rymmer olika kompetenser och perspektiv, och genom ett nära samarbete - både inom teamet och med övriga delar av organisationen - är ni med och skapar de förutsättningar som behövs för att Kommuninvest ska utvecklas långsiktigt och hållbart.
Ansvarsområden/Arbetsuppgifter:* Data governance: Utveckla och hålla ihop principer, ansvar och arbetssätt för hur bolaget arbetar med data - så att information är tillgänglig, korrekt och användbar.
• AI-governance: Ta fram och förvalta riktlinjer som säkerställer ett tryggt, ansvarsfullt och värdeskapande användande av AI i verksamheten.
• Modellstyrning: Säkerställa gemensamma krav och arbetssätt för bolagets modeller genom hela livscykeln - med fokus på spårbarhet, kontroll och kontinuerlig förbättring.
• Uppföljningsramverk: Utveckla struktur, principer och ansvar för intern uppföljning (mål, mått, KPI:er, definitioner) för att möjliggöra tydlig och systematisk styrning.
• Datadrivet arbetssätt: Stödja verksamheten i att använda data och analys i styrning, uppföljning och beslutsfattande, och bidra till att höja nivån på faktabaserat arbete.
• AI-nytta i verksamheten: Identifiera och utveckla användningsområden för AI som skapar konkret verksamhetsnytta.
• Kompetensutveckling: Stärka organisationens förståelse och mognad inom data, AI och styrning - och bidra till förändrade arbetssätt.
• Utvecklingsinitiativ: Delta i relevanta projekt genom kravställning, kvalitetssäkring och samordning inom rollens ansvarsområden.Publiceringsdatum2025-12-13Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom ett relevant område.
• Erfarenhet av att arbeta med data, analys eller informationshantering.
• God förmåga att arbeta med strukturerad verksamhetsuppföljning och omsätta data till insikter som stödjer styrning och beslut.
• Erfarenhet av att utveckla mål, mått och KPI:er eller andra uppföljningsstrukturer.
• Kunskap om datakvalitet och grundläggande principer för data- och informationshantering.
• Förståelse för governance som arbetssätt - exempelvis roller, ansvar och efterlevnad inom data, information, modeller eller AI.
Meriterande är om du också har:
• Erfarenhet av arbete i gränslandet mellan verksamhet och IT.
• Erfarenhet av att implementera eller förankra gemensamma arbetssätt, riktlinjer eller rutiner.
• Kunskap eller erfarenhet inom AI - exempelvis användningsområden, risker eller styrning.
• Erfarenhet från reglerad verksamhet, gärna finans.
Vem är du:
För att lyckas i rollen tror vi att du kännetecknas av ett strukturerat och analytiskt arbetssätt och har lätt för att skapa ordning och tydlighet även i komplexa frågor. Du är pedagogisk och kommunikativ och har förmågan att göra svåra resonemang begripliga och skapa samsyn i organisationen.
Du arbetar samarbetsinriktat och förtroendeskapande, bygger goda relationer över avdelningsgränser och trivs i ett uppdrag där man driver gemensamma arbetssätt framåt. Du är trygg i förändring och har uthålligheten som krävs för att etablera nya strukturer och arbetssätt på ett hållbart sätt.
Vi ser också att du är pragmatisk med gott omdöme och van att balansera krav, risker och verksamhetsnytta. Du har en vilja att utvecklas, lära nytt och bidra till att höja organisationens mognad inom data, styrning och AI.
Vad får du
Som medarbetare på... Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/kommuninvest Arbetsplats
Kommuninvest Jobbnummer
9643069