Data Engineer till Lunds kommun - forma framtidens datadrivna samhälle
2025-08-28
Vill du vara en nyckelperson i vårt arbete med att bli ännu mer datadrivna? Då är det här din chans att göra verklig skillnad.
Du bidrar till att skapa datadrivna lösningar som påverkar allt från skolor till samhällsservice - på riktigt. Hos oss får du en utvecklande tjänst med många kontaktytor i en verksamhet med höga ambitioner och ett god arbetsmiljö.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som data engineer kommer du att arbeta i ett kompetent team tillsammans med andra utvecklare, IT-arkitekter och analytiker. Ditt huvudansvar är att utveckla och förvalta vårt datalager. Några av dina arbetsuppgifter är:
- Datahantering och bearbetning: Du kommer att hantera och bearbeta data från flera olika system, databaser och API:er.
- Datakvalitet: Du ansvarar för att säkerställa datakvaliteten och implementera bästa praxis för datahantering.
- Datapipelines: Du utformar, underhåller och förvaltar datapipelines för att effektivt flytta och transformera data.
- Dataplattform: Tillsammans med teamet arbetar du med att forma och utveckla vår dataplattform.
- Datamodellering: Du omsätter verksamhetens behov till konkreta tekniska beslut och datamodeller.
Vi söker dig
Du som söker är genuint intresserad av att utveckla datadrivna arbetssätt och du har minst ett par års arbetslivserfarenhet inom utveckling av Data Warehouse och ETL-processer.
Som person är du analytisk, strukturerad och lösningsorienterad, samtidigt som du är ödmjuk och gärna delar med dig av din kunskap. I vårt team är vi positiva och stöttande med bra sammanhållning och öppen attityd. För att trivas i rollen behöver du även kunna arbeta självständigt och driva dina egna processer.
Du ska ha erfarenhet inom följande teknologier och verktyg:
- Datapipelines/ETL-flöden
- Python (polars/pandas)
- SQL
Vi ser det som positivt om du även har kompetens eller erfarenhet av:
- Dataorkestrering i plattform som exempelvis Dagster eller Airflow
- Erfarenhet av BI arbete i Qlik Sense eller liknande
- CI/CD, git och devops
- GDPR och etisk datahantering
Vi vill att du som söker har universitets- eller högskoleutbildning inom exempelvis systemvetenskap och datavetenskap, alternativt har du annan eftergymnasial utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet. Du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift och du kan ta till dig information och facklitteratur inom området på engelska.
Important information in English:
This job requires good skills in Swedish, both written and spoken.
Vi erbjuder dig
Vi är stolta över vårt goda arbetsklimat, vi månar om att det ska finnas balans mellan arbetsliv och privatliv och tillsammans har vi dessutom roligt på jobbet. Vi är dedikerade till att skapa en arbetsmiljö där kreativitet och initiativ välkomnas, och där varje medarbetare spelar en viktig roll i vår gemensamma framgång. Vi sitter i moderna lokaler nära Lunds centralstation och när arbetet tillåter det arbetar vi hemifrån. Du som medarbetare formar din arbetsdag på bästa sätt.
Som medarbetare hos oss i Lunds kommun erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om rekryteringen
I den här rekryteringsprocessen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor för att bidra till en inkluderande och likvärdig rekrytering. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer och ber dig därför planera din tillgänglighet även under annonseringsperioden.
Om arbetsplatsen
Vi på IT- och digitaliseringsavdelningen är drygt 60 medarbetare som bedriver strategiskt utvecklingsarbete, ansvarar för IT-infrastrukturen, kommungemensamma tjänster och systemutveckling. Våra viktigaste kunder är kommunens nio förvaltningar som med sina vitt skilda verksamheter ställer olika krav på IT-miljön. Hos oss pågår kontinuerlig drift och utveckling av samhällskritiska system. För att leva upp till verksamhetens och kommuninvånarnas förväntningar arbetar vi med modern teknik och några av marknadens bästa produkter. Hos oss får du möjligheter till utmaningar och utveckling. Du får vara en del av att ta idéer från ritbord till färdiga tjänster. Vi arbetar processorienterat enligt ITIL för att säkerställa en god kvalitet i vår leverans.
På kommunkontoret arbetar cirka 400 medarbetare inom strategiska funktioner. Tillsammans säkerställer vi att kommunen är en effektiv och modern organisation. Just nu befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa med målet att fungera som en motor i utvecklingen av hela organisationen. Där vi tar ansvar för helheten, och sätter medborgarnas bästa i fokus.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/774". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Kommunkontoret Kontakt
Jimmy Jansson, enhetschef Jimmy.Jansson@lund.se 070-2995172
9479614