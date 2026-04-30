Data Engineer inom Microsoft Fabric
2026-04-30
Publiceringsdatum2026-04-30Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du får en central roll i att bygga moderna dataplattformar i Microsoft Fabric, med Lakehouse som grund för hur data lagras, förädlas och görs tillgänglig. Här arbetar du nära tekniken och är med och skapar skalbara, effektiva och hållbara lösningar med hjälp av Microsoft Fabric och andra Azure-tjänster.
Rollen handlar inte bara om att utveckla plattformen, utan också om att vara med och forma ett paketerat erbjudande inom Fabric för kunder. Det ger dig möjlighet att påverka både tekniska lösningar och hur en färdig dataplattform kan utformas, förbättras och användas i olika sammanhang. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera hands-on utveckling med verklig påverkan på moderna datalösningar.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och underhåller datapipelines i Microsoft Fabric Pipelines (Data Factory).
Du skriver och optimerar PySpark- och Python-kod för datatransformation och automatisering i Fabric Notebooks.
Du implementerar ETL-processer för att samla in, transformera och lagra data i Fabric Lakehouse.
Du arbetar med stora datamängder och bidrar till stabila, effektiva och skalbara dataflöden.
Du är med och vidareutvecklar ett färdigt dataplattformserbjudande i Fabric som kan användas i kundleveranser.
KravNågra års erfarenhet inom data engineering och av arbete inom Azure molnplattform.
Erfarenhet av data engineering inom Microsoft Fabric, eller liknande erfarenhet i Azure Synapse eller Databricks.
Gedigen erfarenhet av datatransformation med hjälp av PySpark och Python.
Erfarenhet av att arbeta med stora datamängder.
Förmåga att optimera processer för att säkerställa ett stabilt och effektivt dataflöde.
MeriterandeErfarenhet av ERP-system, särskilt IFS.
Erfarenhet av SQL.
Kännedom om CI/CD-processer.
God förståelse för datastyrning, integritet och säkerhet.
Certifiering inom Microsoft Fabric (DP-700).
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
Järnvägsgatan 12 (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING
9884790