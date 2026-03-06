Data Engineer - Stockholm
Har du några års erfarenhet som Data Engineer och vill arbeta med moderna dataplattformar hos ett specialistbolag inom data? Då kan detta vara nästa steg för dig.Publiceringsdatum2026-03-06Om företaget
Bricobomba AB är ett konsultbolag med djup kompetens inom data och analytics. De arbetar med hela datakedjan - från infrastruktur och dataplattformar till analys, rapportering och maskininlärning och hjälper sina kunder att skapa verkligt affärsvärde med data.Om tjänsten
Som Data Engineer hos Bricobomba kommer du att arbeta med design, utveckling och förvaltning av dataplattformar och datalösningar hos deras kunder. Du blir en viktig del i att bygga stabila och skalbara lösningar som möjliggör analys, rapportering och avancerad dataanvändning.
I rollen som Data Engineer kommer du bland annat att arbeta med:
Utveckling och underhåll av dataplattformar i Azure
Bygga och optimera ELT-pipelines för insamling och transformering av data
Arbeta med data warehouse/lakehouse-lösningar såsom Snowflake, Databricks, Synapse/Fabric och dbt
Datamodellering enligt stjärnmodellering och/eller medallion-arkitektur
Automatisering och deployment via Azure DevOps, CI/CD-pipelines
Infrastruktur som kod med Terraform, Bicep eller ARM
Utveckling i Python (Spark/Scala) och SQL
Integrationer via API:er
Versionshantering i Git
Vi söker dig som
har minst 3 års erfarenhet som Data Engineer eller liknande roll
Har god erfarenhet av Azure-miljön och-/eller AWS/GCP
Är van av att arbeta med moderna dataplattformar och datamodellering
Har goda kunskaper i Python och SQL
Har erfarenhet av CI/CD, Git och automatiserade deploymentflöden
Har förståelse för hela datakedjan - från datakälla till konsumtion
Som person är du kommunikativ, ödmjuk och pragmatisk. Du trivs i konsultrollen och har lätt för att samarbeta med både kollegor och kunder.
ÖVRIGT:
Anställningen är på heltid med en inledande provanställning på sex månader. Lön och tillträde sker enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad i Stockholm.
I denna rekrytering samarbetar Bricobomba med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Kristina Maksimovic på kristina@kraftsam.se
