Välkommen till Pågen och vår fina gemenskap där alla hjälper alla. Som Sveriges ledande bageri levererar vi varje morgon rykande färskt bröd direkt från ugnen till våra konsumenter i Sverige och ut i världen. Ändå är vi små nog att fatta de där snabba besluten som krävs för att hitta nya vägar och skapa resultat. På Pågen får du möjlighet att vara med och påverka, utmana och göra skillnad - på riktigt!
För att möta framtida behov och möjliggöra fortsatt utveckling utökar vi nu vår IT-avdelning. Rekryteringen är en del av en större förstärkning av IT-avdelningen, där vi bygger ett ännu starkare team tillsammans. Hos oss får du ta plats i en stabil och framgångsrik organisation med långsiktiga ambitioner inom digitalisering.
Vill du bygga grunden för datadrivna beslut?
Vi söker nu en Data Analytics Engineer med stark kompetens inom Azure och backend som vill vara med och vidareutveckla vår dataplattform och skapa affärsvärde genom tillgängliga, pålitliga och relevanta data.
Om rollen
Som Data Analytics Engineer arbetar du med hela kedjan - från insamling, modellering och lagring av data till analys och visualisering. Fokus ligger på backend och plattformsutveckling i Microsoft Azure, där du säkerställer stabila och skalbara dataflöden från affärssystem, produktionssystem och andra källor. Du gillar utmaningar och vill arbeta operativt med våra lösningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Utveckla och förvalta dataplattformen i Microsoft Azure
• Bygga och underhålla data pipelines från olika källsystem
• Modellera data för analys, rapportering och BI
• Säkerställa datakvalitet, prestanda och säkerhet
• Samarbeta med BI-utvecklare och verksamhet kring rapporter och dashboards
• Bidra i arkitektur- och designbeslut inom data och analys
• Stödja verksamheten i att bli mer datadriven
• Delta i projekt kopplade till ERP (D365), produktion (MES), CRM och andra system
• Arbeta operativt inom PowerBI
Kvalifikationer
• Erfarenhet av data- och BI-utveckling
• Mycket god kunskap inom Microsoft Azure (t.ex. Azure Data Factory, Fabric, Synapse, SQL, Data Lake)
• Stark backend kompetens inom databaser och datamodellering
• Erfarenhet av ETL/ELT-processer
• God förståelse för informationsflöden och integrationer
Meriterande:
• Erfarenhet av Power BI
• Erfarenhet av D365 eller andra affärssystem
• Erfarenhet av produktionsnära system (MES)
• Kunskap inom Power Platform
• Erfarenhet av CI/CD för dataflöden
Dina personliga egenskaper
• Analytisk och strukturerad
• Lösningsorienterad och nyfiken
• Kommunikativ och pedagogisk
• Trivs med att samarbeta över team- och funktionsgränser
• Tar ansvar och driver saker i mål
Vi erbjuder
• En nyckelroll i vår dataplattformsresa
• Möjlighet att påverka arkitektur och arbetssätt
• Möjlighet att utvecklas inom data/BI
• Nära samarbete med både verksamhet och IT
• En unik resa inom svensk livsmedelsproduktion då vi bygger ett nytt modernt bageri i Landskrona med första bröden redo i slutet av 2029. Det blir inte bara ett bageri - det blir en långsiktig satsning mot framtiden där du får vara med på resan.
Om Pågen
Pågen är ett familjeföretag i femte generationen som har bakat bröd sedan 1878. Här bakar vi med kärlek och med en omsorg om våra råvaror och produkter, medarbetare, konsumenter och gemensamma resurser. Med två bagerier där duktiga bagare bakar dag som natt, och med Sveriges största säljkår, förser Pågen varje dag landets butiker och exportmarknader med färskt bröd och två egna kvarnar som försörjer bagerierna med svenskt mjöl. Med produkter som förpackat färskt bröd, jäst kaffebröd, skorpor samt korv- och hamburgerbröd, tar vi nu steget in i framtiden och bygger ett nytt bageri i Landskrona. Mer information om Pågen hittar du på www.pagen.se Ersättning
