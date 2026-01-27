Data Analyst till kreditbolag med SQL kunskaper
2026-01-27
Vill du vara med och driva utvecklingen som Senior Data Analyst inom konsumentkrediter hos en aktör i stark tillväxt? Du får en central roll i att stärka affären, driva analyser och utveckla strategier som gör verklig skillnad.Publiceringsdatum2026-01-27Om tjänsten
Nu söker vi på SJR en vass Senior Data Analyst med SQL kunskaper till ett spännande konsultuppdrag. Uppdraget är start omgående och 6 månader framåt. Kunden sitter centralt Stockholm och erbjuder hybridarbete.
I denna roll kommer du kombinera analys, strategi, affärsutveckling och löpande uppföljning av verksamheten. Du arbetar nära både ledning, produktteam och externa partners - och blir en nyckelperson i att säkerställa att bolaget tar kloka och datadrivna beslut.
Ansvarsområden
Driva utvecklingen inom låneförvärv & prissättning
Bidra till kreditriskhantering
Analys, prognoser och modellering
Leda och bidra till strategiska projekt
Analys och rapportering
Denna roll kräver att du har stark teknisk kompetens och van att arbeta i en analytisk och datadriven roll. Du trivs med att bygga modeller, arbeta med komplexa data och omvandla tekniska insikter till tydliga slutsatser som driver affären framåt.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har arbetat som Data Analyst. Du har en mycket god vana av att arbeta med både data, prognoser och modeller. Du har en stor kunskap inom SQL och Excel. Erfarenhet från konsumentkrediter, banker eller fintech är meriterande men inte ett krav.Dina personliga egenskaper
Du har en stark analytisk förmåga och drivs av att bygga modeller, arbeta med komplexa data och omvandla tekniska insikter till tydliga slutsatser som driver affären framåt. Vidare har du ett prestigelöst och lösningsorienterat sätt att arbeta.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Emma Hultberg. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-02-10
Varmt välkommen med din ansökan!
