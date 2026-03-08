Data Analyst
2026-03-08
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en Data Analyst till ett uppdrag inom retail där du får arbeta i en datadriven och utvecklingsorienterad miljö. I rollen blir du en del av ett Data & Analytics-team och får arbeta med en mycket stor databas, analytiska metoder och datavisualisering tillsammans med erfarna kollegor. Du blir också delaktig i en pågående resa till molnet med fokus på GCP och bidrar till att vidareutveckla arbetssätt och kunskapsdelning inom teamet.
ArbetsuppgifterArbeta med hela analyskedjan från behovsdefinition till datainsamling, bearbetning, modellering och visualisering.
Utveckla och vidareutveckla lösningar i SQL och DBT.
Ta fram analyser och visualiseringar för att kommunicera insikter till både IT och verksamheten.
Bidra till teamets molnresa och accelerera utvecklingen inom GCP.
Dela kunskap i teamet och bidra till förbättrade arbetssätt inom analysområdet.
KravErfarenhet av och trygghet i att utveckla i SQL och DBT.
Erfarenhet av Tableau eller liknande visualiseringsverktyg.
Minst 5 års relevant erfarenhet.
Svenska och engelska obehindrat.
MeriterandeErfarenhet av att bygga semantiska modeller i Looker.
Erfarenhet av GCP, GitHub, BigQuery, Looker Studio och Connected Sheets.
