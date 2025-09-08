Damfrisör

El Safadi, Walid / Hälsojobb / Stenungsund
2025-09-08


Hej jag söker en tjej som kan Dam Klippning ,Tvätt och fön ,Fransar, bryn Trådning, färgning , slingor Balayage/omber och keratin/protein
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: Waled@live.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
El Safadi, Walid
Gärdesvägen 2-4 (visa karta)
444 31  STENUNGSUND

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
The master barber shop

Kontakt
Walid Elsafadi
Waled@live.se
0762477403

Jobbnummer
9497934

