Däcktekniker
Börjessons Bil AB / Maskinreparatörsjobb / Ängelholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Ängelholm
2025-08-14
Vi söker Däcktekniker till Ängelholm
Vi behöver förstärkning till vår däckverkstad i Ängelholm för kommande däcksäsong. Anställning från mitten av oktober till slutet av november, med eventuell förlängning.Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
Arbetet består av alla förekommande arbetsuppgifter på en däckverkstad med däckhotell inklusive försäljning och vissa administrativa arbetsuppgifter.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och din inställning. Du är serviceinriktad, kommunicerar på ett positivt sätt, samt van vid att arbeta i grupp. Du är van vid att arbeta under relativt snabbt tempo, samtidigt som du uppnår ett bra resultat i ditt arbete. Du har en god fysik vilket underlättar för att utföra arbetet.Bakgrund
Gärna fordonsteknisk utbildning eller liknande erfarenhet av att byta däck och hjul. Vidare ser vi att du är van vid kundkontakt. Krav är att du har goda datakunskaper och B-körkort, samt gärna ha truckkort A1-A4 med truckvana. Så ansöker du
För ytterligare frågor och information om tjänsten, kontakta Mikael Czajka via mail mikael.czajka@borjessonsbil.se
Välkommen med din ansökan via https://borjessonkoncernen.teamtailor.com/
Sista ansökningsdatum är 2025-09-30. Intervjuer sker löpande varför tjänsten kan tillsättas tidigare.
