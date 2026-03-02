Däcksman / Sjöarbetare
Göteborgs Hamn AB / Grovarbetarjobb / Göteborg Visa alla grovarbetarjobb i Göteborg
2026-03-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs Hamn AB i Göteborg
Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn och anlöps av världshavens allra största fartyg. I över 400 år har vi varit logistiknavet i Sveriges internationella handel och är den självklara porten till världen för svensk import och export. I det kommunalägda bolaget arbetar idag omkring 180 personer.
Till avdelningen Infrastructure och Energihamnens verkstad söker vi nu en däcksman / sjöarbetare till vår arbetsbåt Saxkran, med tre besättningsmän inklusive fartygsbefäl.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innefattar arbete inom mekaniska arbeten, träarbeten samt målning. Du kommer bland annat utföra ronderingar på navigationsutrustning, livräddningsutrustning och kajutrustning inom GHAB:s farledsområde, genomföra förebyggande underhåll och lösa/utföra olika typer av tekniska problem.
I tjänsten kan du komma vara delaktig i navigering av Saxkran, vid sjukdom / VAB, men huvudsysselsättningen är att genomföra förkommande uppgifter i farleden, vid lägre beläggning på Saxkran kommer du att hjälpa de två andra enheterna i verkstaden, el & mekanikergruppen och anläggningsgruppen.
I vår anläggning råder ett högt säkerhets- och miljötänkande där alla har lika stort ansvar för att se till så att detta efterlevs.
Arbetstiden är förlagd under dagtid och det ingår schemalagd snöberedskap i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig med erfarenhet av mekaniska- och träarbeten inom sjöfart, du har ett godkänt läkarintyg för sjöfolk samt Basic safety certifikat, samt innehar B-körkort.
Meriterande för tjänsten är fartygsbefäl, klass VII inre fart och maskinklass VIII. Det är även önskvärt att du har datorvana och kunskaper inom Officepaketet.
Som person tror vi att du är positiv, serviceinriktad och har förmågan och vilja att hjälpa andra. Du tar ansvar och kan arbeta självständigt likaväl som i grupp. Arbetet ställer krav på noggrannhet och att du trivs med att ta tag i problem för att hitta lösningar. Du uppskattar variation i arbetet och har en god social förmåga.
Vi erbjuder
Vi är en stabil och trygg arbetsgivare. Vi har fantastisk kompetens internt där du får erfarna kollegor att lära ifrån och samarbeta med.
På vår arbetsplats arbetar vi aktivt för att hålla våra värderingar levande och där du som medarbetare förväntas arbeta i enlighet med dem. Vi ställer oss positiva till olikheter och främjar allas lika värde. Goda utvecklingsmöjligheter och tillgång till den utbildning du behöver. Varmt välkommen till oss!Kontaktuppgifter för detta jobb
I din ansökan vill vi ha en kort sammanfattning av hur du passar för huvuduppgifterna, samt en motivation till varför just du är lämplig för denna tjänst. För mer information om tjänsten vänligen kontakta chef Thomas Olsson på telefonnummer 031-368 75 13.
Facklig representant är Roger Sköld för Transportarbetareförbundet, telefon 031-368 75 90.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Tjänsten är säkerhetsklassad. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Som anställd vid Göteborgs Hamn kan du komma att bli krigsplacerad. Mer information ges i samband med intervju. Allmän information finns hos MSB: https://www.mcf.se/sv/amnesomraden/beredskap-for-kris-och-krig/beredskap-for-aktorer/krigsorganisation/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Hamn AB
(org.nr 556008-2553), https://www.goteborgshamn.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Energihamnen Jobbnummer
9772415