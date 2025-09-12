Däckskiftare till Motor Trend i Skara

Motor Trend AB / Montörsjobb / Skara
2025-09-12


Vi söker en däckskiftare till vinterns däcksäsong hos oss på Motor Trend i Skara.
Jobbet innebär att du kommer skifta hjul på våra kunders och våra interna bilar under däcksäsongen. Skiften sker på bokade tider.
Vi har de flesta hjul lagrade på vårt däckhotell i dag, men även medhavda hjul finns för skifte. Tunga lyft förekommer, vid montering på bil använder vi oss av elektriska hjullyftar.

Dina arbetsuppgifter
Skifte av hjul
Inkodning av däcktrycksensorer
Enklare serviceåtgärder
Om du har erfarenhet av däckmontering/balansering kan även detta förekomma

Om dig:
Ansvarstagande
Vana av att jobba i högt arbetstempo
Noggrann och lösningsorienterad
Gott kundbemötande och bra kommunikation
God fysik
Tekniskt intresserad

Kvalifikationer
B-körkort man/aut
Erfarenhet av däckskifte/däckmontör eller liknande arbete med fordon
Kan arbeta i grupp, men även självgående
God känsla för service och kunna kommunicera på svenska


Övrig information:
Omfattning: Säsongsarbete med start kring 13oktober och pågår till 1 dec eller enligt överenskommelse. Arbetstid 7-16


Din ansökan skickar du senast 30 september till jobb@motortrend.se. Märk ansökan med "Däckarbete Skara". Urvalet sker löpande, så vänta inte att skicka in din ansökan.
Frågor besvaras av servicechef Andreas Nord på telefon 0510-31 09 01 eller mejl andreas.nord@motortrend.se.

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Motor Trend AB (org.nr 556346-6969)
Smedstorpsgatan 2 (visa karta)
532 40  SKARA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Motor Trend Skara

Kontakt
Andreas Nord
andreas.nord@motortrend.se
0510-31 09 01

Jobbnummer
9507157

