Däckskiftare till Motor Trend i Skara
Motor Trend AB / Montörsjobb / Skara Visa alla montörsjobb i Skara
2025-09-12
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motor Trend AB i Skara
, Lidköping
, Skövde
, Mariestad
, Karlstad
eller i hela Sverige
Vi söker en däckskiftare till vinterns däcksäsong hos oss på Motor Trend i Skara.
Jobbet innebär att du kommer skifta hjul på våra kunders och våra interna bilar under däcksäsongen. Skiften sker på bokade tider.
Vi har de flesta hjul lagrade på vårt däckhotell i dag, men även medhavda hjul finns för skifte. Tunga lyft förekommer, vid montering på bil använder vi oss av elektriska hjullyftar.Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Skifte av hjul
Inkodning av däcktrycksensorer
Enklare serviceåtgärder
Om du har erfarenhet av däckmontering/balansering kan även detta förekomma
Om dig:
Ansvarstagande
Vana av att jobba i högt arbetstempo
Noggrann och lösningsorienterad
Gott kundbemötande och bra kommunikation
God fysik
Tekniskt intresseradKvalifikationer
B-körkort man/aut
Erfarenhet av däckskifte/däckmontör eller liknande arbete med fordon
Kan arbeta i grupp, men även självgående
God känsla för service och kunna kommunicera på svenska
Övrig information:
Omfattning: Säsongsarbete med start kring 13oktober och pågår till 1 dec eller enligt överenskommelse. Arbetstid 7-16
Din ansökan skickar du senast 30 september till jobb@motortrend.se
. Märk ansökan med "Däckarbete Skara". Urvalet sker löpande, så vänta inte att skicka in din ansökan.
Frågor besvaras av servicechef Andreas Nord på telefon 0510-31 09 01 eller mejl andreas.nord@motortrend.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: jobb@motortrend.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motor Trend AB
(org.nr 556346-6969)
Smedstorpsgatan 2 (visa karta
)
532 40 SKARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Motor Trend Skara Kontakt
Andreas Nord andreas.nord@motortrend.se 0510-31 09 01 Jobbnummer
9507157