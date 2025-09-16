Däckskiftare till däcksäsong| Lernia | Alingsås
Lernia Bemanning AB / Montörsjobb / Alingsås Visa alla montörsjobb i Alingsås
2025-09-16
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Alingsås
, Vårgårda
, Bollebygd
, Härryda
, Lilla Edet
eller i hela Sverige
Är du en praktiskt lagd person med intresse för fordon? Vår kund i Alingsås söker nu engagerade däckskiftare inför däcksäsongen som vill bli en del av deras dynamiska team. Här erbjuds en möjlighet att utvecklas i en stimulerande arbetsmiljö där ditt arbete gör skillnad varje dag. Publiceringsdatum2025-09-16Om tjänsten
Som däckskiftare kommer du att vara ansvarig för att utföra däckskiften på ett snabbt och effektivt sätt. Du kommer att arbeta med att montera och balansera däck, samt utföra eventuella reparationer. Det är viktigt att du kan följa instruktioner noggrant och ha god känsla för detaljer. Som däckskiftare är du också ansvarig för att säkerställa att arbetsplatsen är ren och organiserad. Du kommer att ingå i ett team där samarbete och kommunikation är viktigt för att uppnå bästa resultat. Som en del av vårt team är det viktigt att du kan arbeta noggrant och effektivt för att säkerställa hög kund nöjdhet.
Uppdraget startar i början av oktober.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med däck och fordon, samt har grundläggande kunskaper inom däckmontering och balansering. Du bör ha en avslutad gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot fordonsteknik eller motsvarande praktisk utbildning. Det är viktigt att du har god förmåga att arbeta självständigt och att du är serviceinriktad. B-körkort är ett krav.
Meriterande
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från arbete på en däckverkstad eller inom bilservicebranschen. Kunskap om olika däcktyper och fälgar samt erfarenhet av kundbemötande är också värdefullt. Din förmåga att arbeta i team och hantera stressiga situationer ses också som en viktig tillgång.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta Linus Lundgren via e-post: linus.lundgren@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vi tar ej emot ansökningar via e-post.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9510164