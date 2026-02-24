Däckskiftare sökes till vår kund i Lomma
2026-02-24
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer att bestå av att byta däck och arbete på kundens däckhotell. Vi på Jovi ställer höga krav på ansvarstagande och noggrannhet. Vi jobbar i team! Därför är det viktigt att du är en lagspelare och vill dra ditt strå till stacken.
Säsongen pågår under ca 2 månader med chans till förlängning.
Arbetstiderna är följande:
08:00-17:00 måndag till fredag på dagtidBakgrund
Vi söker dig som har ett intresse av att arbeta med däck och fälg i en däckverkstad. Vi tror att du som söker inte har något emot att kavla upp ärmarna och hugga i där det behövs. Arbetet är fysiskt krävande och arbetstempot är högt. Kvalifikationer
B-körkort - krav
Behärska svenska i tal och skrift
Urval
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Skicka därför in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
