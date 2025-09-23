Däckskiftare sökes i Täby
Nu söker vi på Submit Bemanning & Rekrytering AB, däckmontörer / däckskiftare till vår kund i täby.
Inget krav på tidigare erfarenheter krävs, mindset och viljan att lära sig något nytt är meriterande.
Detta är en perfekt möjlighet för dig som söker en ny utmaning och erfarenhet, studerar eller vill skapa nya värdefulla kontakter inom fordonsindustrin. Stor chans till fortsatt arbete och tillsvidareanställning vid väl utfört arbete.
Har du rätt mindset, är positiv och visar fram fötterna så kommer möjligheten eventuellt finnas att fortsätta jobba även efter högsäsongen.
Meriter:
B-körkort
Tidigare säsongsarbete inom däck
Fordonsutbildning
Mentalt och fysiskt stark
God svenska i tal och skrift - Alt. flytande engelska
Lön: Enligt överenskommelse
Plats: Stockholm
Start: 15onde Oktober
Är du den vi söker? Skicka då in din ansökan redan idag!
