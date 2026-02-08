Däckskiftare Säsong
2026-02-08
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Vi söker däckskiftare för vårsäsongen till vår verkstad i Helsingborg. Du jobbar i team med hjulskifte och enklare däckrelaterade moment i ett högt tempo.Publiceringsdatum2026-02-08Dina arbetsuppgifter
Hjulskifte/däckskifte (sommar/vinter)
Kontroll av mönsterdjup och däckskick
Enklare kundkontakt vid behov
Hålla ordning i verkstad och på lager
Vi söker dig som
Kan prata och läsa svenska
Är punktlig, noggrann och gillar fysiskt arbete
Trivs med tempo och teamwork
Meriterande:
Flytande engelska
Tidigare erfarenhet eller utbildning inom fordons-/däckservice (inget krav)
Skicka en kort ansökan med kontaktuppgifter och eventuell erfarenhet.
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: Niklas@dackbytarna.se Arbetsgivare Däck & Bromsbytaren i Helsingborg AB
(org.nr 556538-8492)
Landskronavägen 26 (visa karta
)
252 32 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9729744