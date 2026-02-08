Däckskiftare Säsong

Däck & Bromsbytaren i Helsingborg AB / Montörsjobb / Helsingborg
2026-02-08


Visa alla montörsjobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Däck & Bromsbytaren i Helsingborg AB i Helsingborg

Vi söker däckskiftare för vårsäsongen till vår verkstad i Helsingborg. Du jobbar i team med hjulskifte och enklare däckrelaterade moment i ett högt tempo.

Publiceringsdatum
2026-02-08

Dina arbetsuppgifter
Hjulskifte/däckskifte (sommar/vinter)

Kontroll av mönsterdjup och däckskick

Enklare kundkontakt vid behov

Hålla ordning i verkstad och på lager

Vi söker dig som
Kan prata och läsa svenska

Är punktlig, noggrann och gillar fysiskt arbete

Trivs med tempo och teamwork

Meriterande:
Flytande engelska

Tidigare erfarenhet eller utbildning inom fordons-/däckservice (inget krav)

Så ansöker du
Skicka en kort ansökan med kontaktuppgifter och eventuell erfarenhet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: Niklas@dackbytarna.se

Arbetsgivare
Däck & Bromsbytaren i Helsingborg AB (org.nr 556538-8492)
Landskronavägen 26 (visa karta)
252 32  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9729744

Prenumerera på jobb från Däck & Bromsbytaren i Helsingborg AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Däck & Bromsbytaren i Helsingborg AB: