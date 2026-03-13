Däckskiftare
OnePartnerGroup Södra Norrland AB / Maskinreparatörsjobb / Östersund
2026-03-13
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Södra Norrland AB i Östersund
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Strömsund
eller i hela Sverige
Våren är på intågande och det innebär fullt tryck hos Frösö Gummi med däckbyten. Trivs du med att arbeta fysiskt i en händelserik miljö? Då är det dig vi söker inför kommande däcksäsong!
Då säsongen för däckskifte närmar sig behöver vår kund utöka sin personalstyrka. Vi söker därför däckmontörer till vårsäsongens däckbyten. Uppdraget är på heltid, med start under v.16 och beräknas pågå i cirka 4 veckor beroende på hur säsongen ser ut.
Hur kommer dina arbetsdagar se ut?
Som däckmontör arbetar du tillsammans med dina kollegor med att ta emot kunder och deras personbilar för att skifta från vinterdäck till sommardäck. Arbetet innebär även tvättning, hantering och inlagring av däck. Under högsäsongen är tempot stundtals högt och det är viktigt att arbetet utförs noggrant och med god kvalitet. Du kommer arbeta i team där samarbete och effektivitet är en viktig del av vardagen.
Arbetstider: Måndag-fredag kl. 08.00-17.00Omfattning: Säsongsarbete från mitten av april till mitten av maj
Vem är du?
Du är en arbetsvillig och positiv person som trivs i en aktiv arbetsmiljö. Du är ansvarstagande, noggrann och kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Eftersom arbetet stundtals är fysiskt krävande ser vi att du har god fysik och inte är rädd för att ta i där det behövs.
Vi söker dig som:
Har B-körkort
Praktiskt lagd och trivs med att arbeta med händerna
Har god fysik och uthållighet
Behärskar svenska, både i tal och skrift
Meriterande med tidigare erfarenhet av däckskifte, montering och balansering
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och tror att rätt inställning och arbetsvilja är avgörande för att trivas och lyckas i rollen.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Elina Nyström på elina.nystrom@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Södra Norrland AB
(org.nr 559093-7537), https://www.frosogummi.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Frösö Gummi AB Kontakt
Elina Nyström elina.nystrom@onepartnergroup.se Jobbnummer
