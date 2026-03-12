Däckskiftare
Däckskiftare till Zivi - säsongsarbete
Vill du jobba praktiskt, ha kundkontakt och vara en del av ett växande bolag? Vi på Zivi söker nu däckskiftare som vill hjälpa våra kunder med säkra och smidiga däckbyten.
Om jobbet
Som däckbytare hos oss kommer du att:
Byta däck på personbilar enligt våra rutiner
Säkerställa hög kvalitet och säkerhet i varje moment
Möta kunder på ett professionellt och trevligt sätt
Ha möjlighet att utvecklas inom bilvård och service
Vi söker dig som
Är praktiskt lagd och gillar att arbeta fysiskt
Har B-körkort (meriterande men ej krav)
Talar svenska eller engelska
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Tidigare erfarenhet av däckbyte eller bilvård är meriterande - men vi lär dig gärna om du har rätt inställning!
Vi erbjuder
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
Utbildning i både däckbyte och bilvård
Möjlighet att utvecklas vidare inom Zivi Academy
Ett härligt team och en arbetsmiljö där vi stöttar varandra
Om Zivi
Zivi är ett modernt bilvårdsbolag som hjälper både privatpersoner och företag med fordonstvätt, bilvård och nu även däckbyten. Vi brinner för kvalitet, service och en stark företagskultur där våra medarbetare är i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6425638-1888856". Arbetsgivare Zivi Group AB
(org.nr 559067-5376), https://careers.zivi.tech
Industrigatan 9 (visa karta
)
582 77 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Zivi Kontakt
Faton Mustafa faton@zivi.se Jobbnummer
9793187