Däckskiftare

Zivi Group AB / Montörsjobb / Linköping
2026-03-12


Däckskiftare till Zivi - säsongsarbete
Vill du jobba praktiskt, ha kundkontakt och vara en del av ett växande bolag? Vi på Zivi söker nu däckskiftare som vill hjälpa våra kunder med säkra och smidiga däckbyten.
Om jobbet
Som däckbytare hos oss kommer du att:

Byta däck på personbilar enligt våra rutiner

Säkerställa hög kvalitet och säkerhet i varje moment

Möta kunder på ett professionellt och trevligt sätt

Ha möjlighet att utvecklas inom bilvård och service

Vi söker dig som
Är praktiskt lagd och gillar att arbeta fysiskt

Har B-körkort (meriterande men ej krav)

Talar svenska eller engelska

Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad

Tidigare erfarenhet av däckbyte eller bilvård är meriterande - men vi lär dig gärna om du har rätt inställning!
Vi erbjuder
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal

Utbildning i både däckbyte och bilvård

Möjlighet att utvecklas vidare inom Zivi Academy

Ett härligt team och en arbetsmiljö där vi stöttar varandra

Om Zivi
Zivi är ett modernt bilvårdsbolag som hjälper både privatpersoner och företag med fordonstvätt, bilvård och nu även däckbyten. Vi brinner för kvalitet, service och en stark företagskultur där våra medarbetare är i fokus.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6425638-1888856".

Arbetsgivare
Zivi Group AB (org.nr 559067-5376), https://careers.zivi.tech
Industrigatan 9 (visa karta)
582 77  LINKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Zivi

Kontakt
Faton Mustafa
faton@zivi.se

Jobbnummer
9793187

