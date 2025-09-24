Däckpartner/Däckcenter i Luleå
2025-09-24
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Vi söker en däckmontör
Tjänsten är på heltid.
Som däckmontör kommer du att arbeta inom verkstaden med att ta emot kunder och deras fordon för att byta, montera och balansera däck. Tvättning och inlagring av däck kommer också att vara en stor del av dina arbetssysslor. Du kommer också vara behjälplig i kundmottagningen samt att stödja kundmottagaren.
Verkstaden arbetar med försäljning och montering av däck och fälg till personbil, buss, lastbil och entreprenadmaskiner och lantbruksmaskiner för både privatpersoner och företag.
Vi tror att du trivs att jobba i ett högt tempo, gillar att använda kroppen och har lätt att samarbeta med andra människor.
Servicekänsla, är noggrann och initiativrik.
B-körkort samt svenska i tal och skrift är ett krav.
Tidigare erfarenhet från arbete inom däck eller motorbranschen är meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: ledigajobb.dackcenterilulea@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Däckcenter i Luleå AB
(org.nr 556527-3447), http://www.dackcenterilulea.se
Murbruksvägen 22 (visa karta
)
973 45 LULEÅ Körkort
