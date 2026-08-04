Däckmontör sökes i Kista

Aura Personal AB / Montörsjobb / Stockholm
2026-08-04


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Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Vi söker nu erfarna däckmontörer till vår kund i Kista! Har du tidigare arbetat under däcksäsongen och har erfarenhet av däckmontering samt balansering? Då kan du vara den vi söker. Tjänsten är heltid måndag till fredag, 07–16, med möjligheter till övertidsarbete.

Publiceringsdatum
2026-08-04

Dina arbetsuppgifter
Montering och balansering av däck
Reparationer av däck
Truckkörning, däckskifte och däcktvätt
Erfarenhet från verkstadsmiljö eller fordonsutbildning är mycket relevant för denna tjänst

Vi söker dig som

Driv och vilja lära dig nya saker
Lösningsorienterad och social
Fysisk arbetskapacitet
Behärskar svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet/utbildning inom fordonsbranschen
B-körkort

Meriterande

Militärtjänstgöring
Kunskaper i engelska eller andra språk


Om företaget
Aura Personal tror på människors potential. Vi är övertygade om att många fler kan lyckas bara de får chansen. Vårt fokus är att hitta och utveckla talanger som vill växa och se möjligheter.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6847759-2130378".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Kista Galleria (visa karta)
164 53  KISTA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
10021676

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