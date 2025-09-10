Däckmontör Sökes

Pima Bemanning & Rekrytering AB / Montörsjobb / Stockholm
2025-09-10


Visa alla montörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Pima Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm, Solna, Huddinge, Järfälla, Botkyrka eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-09-10

Arbetsuppgifter
Är du en händig person som trivs med ett fysiskt arbete ute på fält? Vi söker nu däckmontörer till vår kund i Stockholm!
Arbetet innebär montering och skifte av däck på personbilar, lastbilar och bussar. Du utgår från norra Stockholm och kör sedan ut till kunder - variation och kundkontakt ingår i jobbet!
Mån-ons: 11.00-20.00
Tors: 11.00-19.20
Fre: 11.00-19.00

Profil
Vi söker dig som:
Har B-körkort
Talar och förstår svenska
Är praktiskt lagd, noggrann och gillar att ta i
Meriterande: Erfarenhet av däckmontering, men det är inget krav - rätt inställning är viktigast!

Om företaget
Pima Bemanning & Rekrytering AB är ett auktoriserat bemanningsföretag. Våra rekryterare och konsultchefer/chefer har mer än 25 års erfarenhet från att bemanna konsultuppdrag. Vi finns idag med kontor i Södertälje och i Stockholm. Läs mer på Pimabemanning.se

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "156".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pima Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556764-9446), http://www.pimabemanning.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Pima Bemanning AB

Kontakt
Ingela Stengel-Dahl
ingela@pimabemanning.se

Jobbnummer
9500944

Prenumerera på jobb från Pima Bemanning & Rekrytering AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Pima Bemanning & Rekrytering AB: