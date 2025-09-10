Däckmontör Sökes
2025-09-10
Är du en händig person som trivs med ett fysiskt arbete ute på fält? Vi söker nu däckmontörer till vår kund i Stockholm!
Arbetet innebär montering och skifte av däck på personbilar, lastbilar och bussar. Du utgår från norra Stockholm och kör sedan ut till kunder - variation och kundkontakt ingår i jobbet!
Mån-ons: 11.00-20.00
Tors: 11.00-19.20
Fre: 11.00-19.00Profil
Vi söker dig som:
Har B-körkort
Talar och förstår svenska
Är praktiskt lagd, noggrann och gillar att ta i
Meriterande: Erfarenhet av däckmontering, men det är inget krav - rätt inställning är viktigast! Om företaget
Pima Bemanning & Rekrytering AB är ett auktoriserat bemanningsföretag. Våra rekryterare och konsultchefer/chefer har mer än 25 års erfarenhet från att bemanna konsultuppdrag. Vi finns idag med kontor i Södertälje och i Stockholm. Läs mer på Pimabemanning.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
