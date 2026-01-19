Däckansvarig / Däckmontör / Euromaster, Kp, Höör
Blomqvist Bil & Däckservice i Höör AB / Montörsjobb / Höör Visa alla montörsjobb i Höör
2026-01-19
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Blomqvist Bil & Däckservice i Höör AB i Höör
Ansvarig Däckmontör till Euromaster Höör - Blomqvist Bil & Däckservice AB.
Blomqvist Bil & Däckservice AB är en fristående verkstad men en del av Euromasters & AD Bilverkstads nätverk. Nu förstärker vi vårt team med en ny kollega! Ta chansen och sök ett omväxlande arbete hos oss och bidra med att skapa en enkel tillvaro för alla på väg!
Om jobbet :
I din roll kommer du att arbeta både med däckskiften, hjulinställningar & kundservice. Du kommer bli ansvarig för däckverkstaden och allt som rör det så du bör ha arbetat med den befattningen innan för att det ska fungera.
Du kommer att arbeta brett med både lätta och tunga sidan. En merit är om du har arbetat med den tunga sidan och har ett C-körkort, men det är inget krav.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet från arbete inom däckfackhandeln eller bilfackhandeln är ett krav.
• Innehar B-körkort och gärna C-körkort.
• Har arbetat i Däckdata från Compilator.
• Har arbetat och erfarenhet av diagnosverktyg som Autel & Auto-com samt Autodata & Haynes Pro program.
• Tycker om att arbeta självständigt och är van att hugga i när det behövs.
• Har kundfokus och driv och gillar en omväxlande arbetsdag.
• Har datorvana och erfarenhet av administration är meriterande.
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi sätter säkerheten främst för såväl kund som för våra medarbetare, varför det är viktigt att du är en noggrann och ansvarsfull person.
Vi erbjuder dig:
Hos oss får du ett varierande arbete med kontinuerlig utveckling och en konkurrenskraftig lön. Tjänsten är tillsvidare med en provanställningsperiod på 3-6 månader. Viktigt att tänka på att du blir anställd av Blomqvist Bil & Däckservice i Höör AB, inte av Euromaster AB eller AD.Publiceringsdatum2026-01-19Så ansöker du
Vid frågor vänligen kontakta Peter Blomqvist.
E-mail: peter@bildacket.se
Varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer kommer att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Om Euromaster
Euromaster, en del av Michelinkoncernen, är Europas största däck- och fordonsservicekedja med över 2 400 försäljningsställen i 17 länder. I Sverige har Euromaster 120 verkstäder, integrerade och partners från Gällivare i norr till Trelleborg i söder, samt en egen regummeringsfabrik. Vi är drygt 450 anställda och omsätter 1,3 MDR SEK. Vår värdegrund bygger på kundfokus, ärlighet och expertis. Läs mer om oss och koncernen på www.euromaster.se
och www.michelin.com/eng/
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum som är 2026-02-28.
Din personlighet är mycket viktigt för oss!
Och gillar du motorsport så är det ej någon nackdel..
Är du vår nya stjärntekniker ?
Vänliga hälsningar.
Peter Blomqvist
Kontakt via mejl: peter@bildacket.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Via mejl
E-post: peter@bildacket.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Däckansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Blomqvist Bil & Däckservice i Höör AB
(org.nr 556595-6462)
Industrigatan 17 (visa karta
)
243 32 HÖÖR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ägare
Peter Blomqvist peter@bildacket.se 041320760 Jobbnummer
9693143