Cybersäkerhetsspecialister
2025-09-18
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Vi stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till beredskap och motståndskraft. Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Den 1 januari byter vi namn till Myndigheten för civilt försvar.
Vill du bidra till ett säkrare samhälle i en föränderlig värld? Då kanske du är vår nästa kollega!
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som cybersäkerhetsspecialist bidrar du med din kompetens inom något av våra områden; it-säkerhet, ot-säkerhet, informationssäkerhet och/eller säkerhet i leveranskedjor.
Du arbetar både praktiskt och strategiskt för att utveckla stöd och tjänster som gör skillnad för våra målgrupper och med att föra ut kunskap. Du kommer att arbeta tillsammans med våra produktsamordnare. Tillsammans förvaltar och utvecklar ni vårt stöd på ett sätt som blir värdeskapande och effektivt för våra målgrupper.
I dina arbetsuppgifter ingår:
- analysera behov av förbättringar i befintligt stöd utifrån ditt specialistområde.
- genomföra förbättringar i befintligt stöd med grund i analysen, intressenternas behov och omvärldens krav.
- Tillsammans med produktsamordnare ta fram stöd till våra målgrupper till exempel via webbinarier, nätverk, rådgivning, utbildningar och vägledningar.
- stötta verksamheten med kunskap inom ditt specialistområde.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller annan relevant erfarenhet som bedöms likvärdig. För att lyckas i rollen behöver du ha god förmåga att förstå komplicerade säkerhetsfrågor och omsätta lösningar av dem i praktiska rekommendationer. Du behöver även ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Vi söker dig som har djup kunskap och praktisk erfarenhet inom något av följande områden, IT- säkerhet, OT- säkerhet (erfarenhet av att arbeta med säkerhet i industriella system) och/eller säkerhet i leveranskedjor.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av att arbeta med dokumentation och framtagning av stödmaterial, riktlinjer eller utbildningsunderlag.
- Tidigare arbete med aktörssamverkan, rådgivning eller normeringsarbete inom cybersäkerhet.
- Kännedom om nationella och internationella standarder, lagar, föreskrifter och ramverk inom de område du har specialistkunskap
- Erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor.
Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
Du har förmåga att kommunicera cybersäkerhet på ett begripligt och pedagogiskt sätt för målgrupper med varierande teknisk kompetens. Du trivs med att arbeta i grupp och kan bidra till andras utveckling. Du är flexibel och kan arbeta i ett sammanhang med förändring och snabb utveckling.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning. Din placeringsort kommer att vara Stockholm på vårt kontor Tomteboda och resor i anställningen förekommer.
Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på MSB är krigsplacerade.
Enheten för systematisk cybersäkerhet är en del av Verksamheten för strategisk cybersäkerhet. Vi ansvarar för att ta fram föreskrifter, ge råd och stöd samt erbjuda utbildning till samhällsviktiga aktörer och andra organisationer. Vårt arbete omfattar, informationssäkerhet, it-säkerhet, ot-säkerhet och säkerhet i leveranskedjor. Vi stöttar våra målgrupper genom rådgivning, metodstöd, vägledningar, utbildningar, nätverk och annan kommunikation - alltid med ett helhetsperspektiv.
Det pågår en utredning om att flytta hela eller delar av cyberverksamheten på MSB till FRA, vilket kan komma påverka tjänstens placering framöver.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta tf enhetschef Erika Oscarius. Fackliga företrädare är Carl Önne Saco, Jan Herremo ST, Josefin Berglund och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.
