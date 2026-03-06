Cybersäkerhetsspecialist
Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2026-03-06
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret i Sundsvall
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Brinner du för säkerhet i en tid av en intensiv digital utveckling av samhället? Är du en lagspelare som trivs i en miljö där skratt och duktiga kollegor varvas med dedikerat, meningsfullt och framåtsyftande arbete?
I Sundsvalls kommun prioriteras den digitala omställningen högt, politiken har avsatt både drift- och investeringsmedel för en långsiktig förändring där det digitala är en utgångspunkt när vi utvecklar vår verksamhet.
Det digitala kan utan tvekan bidra med stora värden för många målgrupper, allt från våra äldre till företag som agerar i kommunen. Men den digitala användningen måste också vara trygg och vår digitala infrastruktur måste bygga tillit och förtroende.
För att säkerställa en trygg och robust digital infrastruktur som finns tillgänglig när den behöver finnas tillgänglig krävs ett aktivt arbete med cybersäkerhet. Allt från att analysera omvärld proaktivt för att minska risk för incident till att systematiskt öka vår beredskap och förmåga att hantera incidenter till att aktivt agera och hantera incidenter.
Tjänsten är placerad på kommunens centrala digitala utvecklingsavdelning. Avdelningen har ansvaret för IT-styrning och cybersäkerhet i kommunen som helhet, där vi jobbar nära våra förvaltningar och bolag för att kunna ställa rätt krav på vår IT-avdelning och andra aktörer som är involverade i tillhandahållandet av IT-funktioner.
Så här bidrar du i rollen:
I rollen som cybersäkerhetsspecialist arbetar du strategisk och taktisk med hela organisationens cybersäkerhet.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
Samordna, Projektleda och driva det systematiska arbetet med att utveckla koncernens cybersäkerhet.
Delta i koncernens cybersäkerhetscenter.
Samordna och driva säkerhetsgranskningar, analyser m.m
Ansvara för omvärldsbevakning inom området .
Delta som specialist inom strategiskt och taktiskt viktiga utvecklingsinitiativ.
Vara ett stöd till upphandlingsprocessen och vid kravställning.
Samverka med informationssäkerhetsfunktionen om styrdokument om informations och IT-säkerhet.
Ditt arbete är inte avgränsat till ovanstående områden, tillsammans prioriterar vi löpande vad som behöver ageras kring och skapar förutsättningar för det. Framförallt så kommer du själv kunna påverka riktning, mål m.m
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom Informationssäkerhet/Cybersäkerhet/Datavetenskap/datateknik/Informationsteknik eller Systemvetenskap. Alternativt kan annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget vara aktuell, liksom gedigen arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig.
God förståelse för riskhantering, styrning och arbete enligt etablerade ramverk (t ex ISO27000, CIS Controls, NIST).
Förmåga att analysera, bedöma och kommunicera säkerhetsrisker på ett tydligt och strukturerat sätt med god kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med olika typer av verksamheter.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande kunskaper och erfarenheter:
Aktuell erfarenhet inom cyber- eller IT-säkerhet inom stora och medelstora organisationer, gärna offentliga verksamheter.
Certifieringar inom informations- eller cybersäkerhet (t.ex. CISSP, CISM, ISO 27001).
Erfarenhet av säkerhetsgranskningar, penetrationstester eller tekniska säkerhetskontroller.
Kunskap om GDPR, NIS2, CER, CRA eller andra relevanta lagar och regelverk.
God förståelse för nätverks- och systemarkitektur.
För att lyckas i rollen har du förmågan att lyssna, förstå och skapa förtroendefulla relationer. Du kan guida verksamheten och göra komplexa säkerhetsfrågor begripliga och relevanta i dialogen. Du är nyfiken och modig, utforskar nya arbetssätt. Rollen är bred, vilket innebär att du både kan arbeta strategiskt och kavla upp ärmarna när det behövs. Du rör dig obehindrat mellan helhetsperspektiv och operativt arbete med god förmåga att strukturera samt prioritera ditt arbete.
Precis som övriga medarbetare på vår arbetsplats är du en ambitiös lagspelare med stark drivkraft, samarbetsförmåga och positiv inställning. Du ser möjligheter i utmaningar och har lätt för att anpassa dig till ändrade förutsättningar. Du har ett genuint intresse för cybersäkerhet och säkerhet i allmänhet och din problemlösande analysförmåga är hög. Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Om rekryteringsprocessen
En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras före beslut om anställning.
Urval sker löpande, Intervjuer kan förekomma innan sista ansökningsdag.
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken:
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/147". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls kommun
(org.nr 212000-2411) Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret Kontakt
Camilla Eriksson, Informationssäkerhetsansvarig 072-1465119 Jobbnummer
9780487