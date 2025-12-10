Cyber Security ingenjör
2025-12-10
Vi söker en Cyber Security ingenjör som kommer att arbeta med informationssäkerhet olika fartygsprojekt. Ni kommer att samarbeta nära med IT-arkitekter och systemingenjörsteam för att säkerställa att informationen ombord på fartyg skyddas mot obehörig åtkomst, manipulation, förstörelse med mera.
• Ort: Malmö/Lund, på plats.
• Vi gör löpande urval.
• Startdatum är indikativt.
• Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Produkterna består av många system, både egenutvecklade och upphandlade, som integreras i en komplex distribuerad miljö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Identifiering, analys och verifiering av säkerhetskrav för informationssystem
• Stödja IT-arkitekter och systemingenjörer i produktutvecklingsprocessen
• Granskning och analys av tekniska säkerhetslösningar
• Informationssäkerhetsanalyser, till exempel sårbarhetsanalyser och riskhantering
• Skapa säkerhetsdokumentation såsom beskrivningar, instruktioner och policys
God kommunikativ förmåga som trivs med att samarbeta med många olika intressenter i en tvärfunktionell miljö. Du har förmågan att omvandla krav och analyser till tekniska lösningar. Vi söker kandidater som passar in i grupp av öppna och nyfikna individer som ständigt delar med sig av sin kunskap och erfarenhet!
• Universitetsexamen eller motsvarande erfarenhet inom IT, teknik, mjukvara eller liknande områden
• Minst 1 års erfarenhet
• Kunskap och erfarenhet inom cyber-, informations- eller IT-säkerhet
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Kunskap och erfarenhet av att arbeta med informationssäkerhetsstandarder och processer
• Erfarenhet av att arbeta med produktutveckling
