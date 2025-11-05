Cyber Security Engineer - Försvarsindustrin
2025-11-05
Professional Galaxy söker Cyber Security Engineer hos vår kund inom försvarsindustrin!
Vill du arbeta i teknikens framkant och bidra till utvecklingen av avancerade system som stärker Sveriges försvarsförmåga? Som Cyber Security Engineer blir du en nyckelperson i att säkra komplexa IT-plattformar för tekniskt avancerade tränings- och stödsystem. Uppdraget är ett hyrköp, där du efter 12 månader går över i anställning hos kunden. Krav * Minst 3 års erfarenhet av IT-säkerhet och systemutveckling i komplexa miljöer * Djup kunskap inom Windows Server och Windows-klient-OS, inklusive säkerhetsfunktioner, AD, GPO och behörighetsstyrning * Erfarenhet av Linux-miljöer, nätverkssäkerhet (brandvägg, VPN, IDS/IPS) och systemhärdning * Goda kunskaper i skriptning (PowerShell, Bash eller Python) för automation och konfigurationsstyrning * Förståelse för NIS 2-direktivet, ISO 27001 eller NIST 800-53, samt erfarenhet av säkerhetsgranskning och riskhantering * Förmåga att skriva tydlig teknisk dokumentation på svenska och engelska * Svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning krävs
Meriterande * Erfarenhet av försvarssektorns regelverk (ISM, KSF eller ISD) * Kunskap om autentisering, fillagring, databaser och virtualisering * Erfarenhet av automatiserad konfigurationsstyrning och DevSecOps-metoder
Uppdraget * Arbeta med säkerhetslösningar för tränings- och stödsystem i teknikintensiva miljöer * Hantera och analysera data, granska säkerhetskrav och säkerställa efterlevnad enligt NIS 2 och interna säkerhetsstandarder * Delta i hela systemlivscykeln - från koncept och design till implementation, drift och förvaltning * Samarbeta nära systemarkitekter, produktledare och utvecklingsteam för att skapa robusta och effektiva säkerhetslösningar
Sista dag att ansöka är 16 november 2025.
Start: 2025-01-12
Längd: 12 månader (hyrköp - anställning efter perioden) Techstack: IT-säkerhet * Windows/Linux * Skript * Informationssäkerhet Flytande Svenska och engelska är ett krav! Ersättning
