Customer Support Engineer for Airborne Early Warning
2025-12-09
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker nu en serviceinriktad Customer Support Engineer med god kommunikativ förmåga för att stötta våra kunder ur både ett tekniskt och operativt perspektiv, till vår världsomspännande supportverksamhet. Du blir en del av ett växande team som säkerställer hög tillgänglighet för Saabs Special Mission Aircrafts - produkter som bidrar till vår vision att skapa trygghet för samhällen och människor.
Ditt huvudansvar är att hantera och besvara främst tekniska kundfrågor med stöd av Saabs samlade organisation och kompetens. Arbetsuppgifterna varierar i både komplexitet och omfattning. Vi lägger stor vikt vid din individuella utvecklingsplan, som utformas efter dina tidigare erfarenheter och intressen.
Vi arbetar för att säkerställa optimal livscykeltillgänglighet för Saabs Special Mission Aircrafts baserade på plattformarna Global 6000, Global 6500, Saab 2000 och Saab 340. I rollen kommer du att utveckla kundrelationer med verksamheter både i och utanför Sverige, och du kommer att ha en central funktion i gränssnittet mellan Saab och våra kunder. Du behöver därför vara beredd att resa för att kunna ge support på plats.
Tjänsten är placerad inom sektionen In-Service Support, som ansvarar för tjänster och integrerade supportlösningar för kostnadseffektiv drift och underhåll av våra Special Mission Aircrafts under hela deras livscykel. Vår verksamhet syftar till att etablera nya samt stödja befintliga kunders förmåga att operera och underhålla exempelvis GlobalEye.
Vi erbjuder en modern och hållbar arbetsmiljö i nyrenoverade lokaler. Ledarskap och mångfald är centrala delar av vår framgång, och vi arbetar med tydliga mål för både verksamheten och våra medarbetare. Hos oss blir du en del av ett stödjande och inkluderande team som strävar efter att möta kundernas behov och ta oss an framtida utmaningar. Vi erbjuder även goda möjligheter till individuell utveckling och karriärvägar.
Vi tror att du är en sann lagspelare med ett intresse för att dela kunskap och erfarenheter med både kollegor och kunder. Du är energisk och driven, med förmågan att identifiera möjligheter, omsätta dem i handling och få saker att hända. Eftersom vi växer snabbt är din förmåga och vilja att anpassa dig och utvecklas avgörande.Kvalifikationer
* Bred och djupgående kunskap och erfarenhet om minst en av våra plattformar - Saab 340, Saab 2000 eller Global 6000/6500.
* Teknisk utbildning, exempelvis flygplanstekniker.
* Mycket god förmåga att kommunicera på engelska i både tal och skrift.
Meriterande:
* EASA Part-66 eller RML-licens.
* Erfarenhet från supportverksamhet inom flygbranschen.
* Erfarenhet från Special Mission Aircrafts, både plattform och mission-delar.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här Ersättning
