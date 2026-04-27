Customer Success / Onboarding Manager till Cloudwiser
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Cloudwiser är en av Sveriges ledande återförsäljare inom kommunikationslösningar till företag. Tillsammans med marknadsledande leverantörer och operatörer hjälper vi företag att få moderna och effektiva lösningar på plats.
Nu söker vi en Customer Success / Onboarding Manager som vill ta ansvar för våra största kundimplementationer.
Här handlar det inte om att sälja - utan om att säkerställa att affären faktiskt levereras, fungerar och blir riktigt bra i praktiken.
Vi är ett sammansvetsat team med lång erfarenhet från telefoni- och IT-branschen. Många av oss har en bakgrund inom idrott, vilket märks i vårt tempo, engagemang och sätt att jobba tillsammans.
Du tar vid när affären är i hamn och ansvarar för att leveransen genomförs enligt plan.
Du ansvarar för onboarding och driftsättning av större kunder, ofta med 100+ användare och flera kontor. Det kan till exempel handla om att koordinera en övergång från en operatör till en annan, där du håller ihop hela processen från start till mål.
Du kommer att:
• Ta över affären från säljteamet och driva implementationen vidare
• Hålla uppstartsmöten med kund och sätta en tydlig plan framåt
• Koordinera hela driftsättningen - från administration till utbildning
• Säkerställa att alla delar är på plats inför leverans
• Arbeta nära både kund, leverantörer och interna team
• Sitta i flera olika system och hantera praktiska delar av leveransen
Kort sagt: du ansvarar för att alla delar i leveransen hänger ihop och levereras enligt plan.
Vi erbjuder
• En nyckelroll i leveransen mot våra största kunder
• Möjlighet att arbeta med komplexa och affärskritiska implementationer
• Ett team med högt driv och stark lagkänsla
• Korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka
• Ett modernt kontor i Täby med engagerade kollegor
Personprofil
Vi söker dig som gillar att få saker att hända och som trivs när du får ta ansvar och koordinera flera delar samtidigt.
Du:
• Har erfarenhet av en koordinerande roll, exempelvis som leveransledare eller projektledare
• Är van att arbeta nära kund och bygga förtroende i dialog
• Har erfarenhet från telekom, IT eller SaaS (eller liknande bransch)
• Är systemvan och bekväm med att arbeta i olika leverantörssystem
• Trivs i en roll där struktur, planering och uppföljning är avgörande
Som person är du kommunikativ, lösningsorienterad och prestigelös. Du gillar att ha många kontaktytor och drivs av att leverera kvalitet hela vägen.Publiceringsdatum2026-04-27Övrig information
Start: Omgående
Omfattning: Heltid och tillsvidare
Plats: Stockholm, Täby.
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Rekryteringskonsult Mattias Söderberg på mattias.soderberg@performiq.se
Välkommen in med din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
