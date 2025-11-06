Customer Success & Back Office

Cloudgruppen Sverige AB / Kundservicejobb / Göteborg
2025-11-06


Göteborg - titta hit! Vi söker nästa stjärna till vårt Customer Success & Back Office-team
Cloudgruppen är en av Sveriges ledande återförsäljare inom IT- och kommunikationslösningar till företag. Tillsammans med marknadsledande leverantörer erbjuder vi helhetslösningar som gör det möjligt för våra kunder att fokusera på det de gör bäst - sin egen verksamhet.
Nu söker vi nya kollegor till vårt kontor i Göteborg som vill vara med på en spännande resa och sätta avtryck i branschen!
Om ossVi är ett engagerat och kunnigt team med lång erfarenhet inom telefoni och IT. Hos oss får du arbeta i ett företag med korta beslutsvägar, stark gemenskap och stort fokus på utveckling.
Liten som stor - vi värdesätter alla!
Rollen - Customer Success & Back OfficeI rollen som Customer Success & Back Office-representant är du en central del i både kundresan och säljprocessen. Du arbetar nära våra kunder och vårt säljteam för att skapa en smidig och professionell helhetsupplevelse - från första kontakt till färdig leverans.
Arbetet innebär en kombination av kundkontakt, administrativt arbete och intern support. Du är både företagets röst utåt och det viktiga navet internt som får saker att hända.
Dina huvudsakliga ansvarsområden: Hantera kundförfrågningar via telefon, e-post och chatt

Ge service och support i världsklass och bygga långsiktiga kundrelationer


Registrera ordrar, administrera avtal och säkerställa att alla detaljer blir rätt från start


Stötta våra säljare internt i deras affärer - från avtalssignering till färdig leverans


Samarbeta med övriga team för att snabbt och effektivt lösa kundernas utmaningar


Bidra till att förbättra våra processer och skapa ännu bättre kundupplevelser



Vi söker dig som:Vi tror att rätt personlighet, engagemang och vilja att lära sig väger tyngre än tidigare erfarenhet. Vi letar efter dig som tycker om att ha många bollar i luften, gillar att hjälpa andra och trivs i en roll där kundkontakt och administration går hand i hand. Du har:Stark kommunikationsförmåga, både skriftligt och muntligt

Erfarenhet av kundservice, administration eller liknande roller


Förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och lösningsorienterat


En positiv attityd och lätt för att samarbeta i team


Initiativförmåga och en vilja att alltid överträffa förväntningar


Du är organiserad och ansvarsfull, men också kreativ och nyfiken. Du följer rutiner när det behövs - och vågar tänka nytt när det gynnar kunden eller teamet.
Krav: Mycket god svenska och engelska, i både tal och skrift

God datorvana och vilja att lära dig nya system


Förmåga att trivas i en snabbrörlig miljö där dagarna varierar



Vi erbjuder:Fast månadslön och förmåner

En positiv och familjär arbetsmiljö


Goda utvecklingsmöjligheter inom företaget


Grundlig introduktion och löpande stöd i rollen


Heltidstjänst



Ansökan
Ansök enkelt genom att skicka in ditt CV och en kort motivering till varför du tror att vi är rätt matchning för varandra.
Rekrytering sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från just dig!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Cloudgruppen Sverige AB (org.nr 556583-9627), https://cloudgruppen.se

Arbetsplats
Cloudgruppen

Jobbnummer
9592690

