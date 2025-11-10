Customer Success & Back Office
Cloudgruppen Sverige AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2025-11-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cloudgruppen Sverige AB i Göteborg
, Halmstad
, Helsingborg
, Kristianstad
, Lund
eller i hela Sverige
Göteborg - titta hit! Vi söker nästa stjärna till vårt Customer Success & Back Office-team
Cloudgruppen är en av Sveriges ledande återförsäljare inom IT- och kommunikationslösningar till företag. Tillsammans med marknadsledande leverantörer erbjuder vi helhetslösningar som gör det möjligt för våra kunder att fokusera på det de gör bäst - sin egen verksamhet.
Nu söker vi nya kollegor till vårt kontor i Göteborg som vill vara med på en spännande resa och sätta avtryck i branschen!
Om ossVi är ett engagerat och kunnigt team med lång erfarenhet inom telefoni och IT. Hos oss får du arbeta i ett företag med korta beslutsvägar, stark gemenskap och stort fokus på utveckling.
Liten som stor - vi värdesätter alla!
Rollen - Customer Success & Back OfficeI rollen som Customer Success & Back Office-representant är du en central del i både kundresan och säljprocessen. Du arbetar nära våra kunder och vårt säljteam för att skapa en smidig och professionell helhetsupplevelse - från första kontakt till färdig leverans.
Arbetet innebär en kombination av kundkontakt, administrativt arbete och intern support. Du är både företagets röst utåt och det viktiga navet internt som får saker att hända.
Dina huvudsakliga ansvarsområden: Hantera kundförfrågningar via telefon, e-post och chatt
Ge service och support i världsklass och bygga långsiktiga kundrelationer
Registrera ordrar, administrera avtal och säkerställa att alla detaljer blir rätt från start
Stötta våra säljare internt i deras affärer - från avtalssignering till färdig leverans
Samarbeta med övriga team för att snabbt och effektivt lösa kundernas utmaningar
Bidra till att förbättra våra processer och skapa ännu bättre kundupplevelser
Vi söker dig som:Vi tror att rätt personlighet, engagemang och vilja att lära sig väger tyngre än tidigare erfarenhet. Vi letar efter dig som tycker om att ha många bollar i luften, gillar att hjälpa andra och trivs i en roll där kundkontakt och administration går hand i hand. Du har:Stark kommunikationsförmåga, både skriftligt och muntligt
Erfarenhet av kundservice, administration eller liknande roller
Förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och lösningsorienterat
En positiv attityd och lätt för att samarbeta i team
Initiativförmåga och en vilja att alltid överträffa förväntningar
Du är organiserad och ansvarsfull, men också kreativ och nyfiken. Du följer rutiner när det behövs - och vågar tänka nytt när det gynnar kunden eller teamet.
Krav: Mycket god svenska och engelska, i både tal och skrift
God datorvana och vilja att lära dig nya system
Förmåga att trivas i en snabbrörlig miljö där dagarna varierar
Vi erbjuder:Fast månadslön och förmåner
En positiv och familjär arbetsmiljö
Goda utvecklingsmöjligheter inom företaget
Grundlig introduktion och löpande stöd i rollen
Heltidstjänst
Ansökan
Ansök enkelt genom att skicka in ditt CV och en kort motivering till varför du tror att vi är rätt matchning för varandra.
Rekrytering sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från just dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cloudgruppen Sverige AB
(org.nr 556583-9627), https://cloudgruppen.se Arbetsplats
Cloudgruppen Jobbnummer
9597751