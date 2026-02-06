Customer Service Specialist på heltid i Malmö!
2026-02-06
Har du erfarenhet av kundservice och orderadministration? Är du ute efter en långsiktig roll där du får jobba med globala kunder? Då har vi tjänsten för dig!
Vi söker en Customer Service Specialist som är passionerad för att ge god service och vill arbeta med eftermarknadstjänster. Du kommer att vara en viktig del av företagets orderteam som ansvarar för att hantera kundförfrågningar, reklamationer och garantifrågor till företagets globala kunder. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att:
Ge högkvalitativ service till kunder genom att svara på frågor och lösa problem på ett professionellt sätt.
Hantera reklamationer och garantifrågor och arbeta för att hitta den bästa möjliga lösningen för kunden.
Hantera inköp av tjänster samt uppföljning mot leverantörer.
Samarbeta med företagets tekniska team för att lösa tekniska problem och svara på tekniska frågor från kunderna.
Dokumentera och rapportera kundinteraktioner och feedback till relevanta avdelningar för att säkerställa ständig förbättring av produkter och tjänster.
Kontinuerligt arbeta med verksamhetsutveckling inom ansvarsområdet.
Denna tjänst är förlagd på heltid under kontorstider och du kommer vara anställd av StudentConsulting men arbeta på plats från kundens kontor i Malmö. Tjänsten är på heltid med tillsvidareanställning efter inledande provanställning, med start omgående.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av kundservice och gärna har arbetat med reklamationer/garantier tidigare.
Utbildning på gymnasie- eller högskolenivå.
Utmärkta kommunikationsfärdigheter på svenska och engelska, både i tal och skrift.
En positiv inställning och förmåga att arbeta effektivt i team.
Lösningsorienterad och kunna tänka "utanför boxen".
Goda färdigheter i att kunna använda datasystem och andra systemverktyg (Office 365).
Vi söker dig som är flexibel, har en analytisk förmåga och vågar ta plats samt erbjuder hjälp där det behövs. För att lyckas i rollen ser vi att du är prestigelös, ansvarstagande och kommunikativ. För dig är det naturligt att vara en lagspelare samtidigt som du är duktig på att arbeta självständigt och ta initiativ till nya arbetsuppgifter. Vi ser även att du har ett starkt sinne för kvalitet och den totala kundupplevelsen.
Vill du hitta din framtida arbetsplats och tycker att beskrivningen ovan stämmer in på dig? Skicka in din ansökan redan idag, urval och intervjuer sker löpande!
Detta är ett heltidsjobb.
Studentconsulting Sweden AB (Publ)
211 33 MALMÖ
StudentConsulting
